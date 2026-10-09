Італія замовила військові Ineos Grenadier, Австрія обрала броньовану версію — Motor1

Італійська армія обрала позашляховики Ineos Grenadier для нового військового автопарку, а уряд Австрії уклав окрему угоду на постачання броньованих версій цієї моделі для оборонних і внутрішніх сил безпеки. Про це повідомляє Motor1.

Виробник Ineos Automotive назвав Італію першою країною НАТО, яка зробила значне військове замовлення Grenadier. Кількість автомобілів і вартість контракту компанія не розкрила. Постачання для італійської армії через регіонального дистриб’ютора ATflow мають розпочатися на початку 2027 року.

Броньовані автомобілі для Австрії

Австрійський тендер виграла компанія Valentin Tusch GmbH, що спеціалізується на бронюванні та переобладнанні транспортних засобів. Вона постачатиме Grenadier, адаптовані для підвищеного захисту.

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Перші постачання та випробування в Австрії мають початися до кінця 2026 року — раніше, ніж стартують поставки для Італії. Комерційний директор Ineos Automotive Майк Віттінгтон заявив, що нові військові угоди свідчать про довіру до Grenadier, а компанія продовжує переговори із закупівельними структурами оборонних відомств інших держав.

Випробування у Великій Британії

Консорціум Team Grenadier також вийшов на етап випробувань у програмі Міністерства оборони Великої Британії Light Mobility Vehicle. Програма має замінити застарілий парк Land Rover британської армії. Team Grenadier є одним із семи учасників, що залишилися в конкурсі; випробування охоплюють дев’ять варіантів транспортних засобів, яким має відповідати платформа-переможець.

Раніше Grenadier уже використовували контртерористичні й тактичні підрозділи Німеччини, Франції та Іспанії, а також сили безпеки й прикордонні служби Угорщини, Польщі, Чехії, Сербії та Словаччини.

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