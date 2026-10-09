意大利陆军为其新的军用车队选择了 Ineos Grenadier 越野车，而奥地利政府则签署了一项单独协议，为国防和内部安全部队采购该车型的装甲版本。据Motor1报道。

制造商 Ineos Automotive 称，意大利是首个对 Grenadier 下达重大军事订单的北约国家。该公司未披露车辆数量和合同金额。通过区域经销商 ATflow 向意大利陆军交付的工作预计将于2027年初开始。

为奥地利提供装甲车辆

奥地利招标由 Valentin Tusch GmbH 赢得，该公司专门从事车辆装甲化和改装。该公司将供应适用于加强防护的 Grenadier 车辆。

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奥地利的首批交付和测试预计将在2026年底前开始，早于对意大利的交付启动时间。Ineos Automotive 首席商务官迈克·惠廷顿表示，新的军事协议表明了对 Grenadier 的信任，公司正继续与其他国家国防部门的采购机构进行谈判。

在英国进行测试

Team Grenadier 联盟也已进入英国国防部轻型机动车辆项目的测试阶段。该项目旨在替换英国陆军老旧的 Land Rover 车队。Team Grenadier 是仍留在竞标中的七个参与方之一；测试涵盖九种车辆配置，中标平台必须满足这些配置要求。

此前，Grenadier 已被德国、法国和西班牙的反恐和战术部队使用，也被匈牙利、波兰、捷克、塞尔维亚和斯洛伐克的安全部队和边境部门使用。

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