Motor1：吉利将于2027年进入加拿大市场

中国汽车制造商吉利宣布将于2027年进入加拿大市场。该公司已成立加拿大分部，并开始筹备当地汽车销售和服务网络，Motor1报道。

经销和服务网络

Geely Auto Canada正在该国不同地区寻找零售和服务合作伙伴。该制造商计划与经验丰富的当地合作伙伴合作，使其能够在客户拥有车辆的整个期间提供支持。

Geely Auto Canada董事总经理布莱恩·吴表示，进入加拿大市场是该品牌国际增长的重要阶段。他称，公司希望将其技术和工程能力与当地合作伙伴关系及对购车者的支持相结合。

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车型尚未公布

该公司尚未说明将在加拿大销售哪些车型。吉利计划从其全球产品组合中选择数款车型，但价格、技术规格以及首批经销中心的开设地点尚未披露。车型阵容、零售网络和启动的细节预计将在2027年首批车辆上市前公布。

吉利指出，其加拿大业务将依托电气化、汽车安全、智能功能和现代制造领域的技术。2025年，吉利集团在全球销售超过302万辆汽车，其中近169万辆为电气化汽车。截至2026年9月，该集团销量已超过223万辆。

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