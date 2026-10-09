BYD在中国开启新款Seagull预售——Electrek

BYD在中国开启了第二代纯电掀背车Seagull的预售，但未公布价格。该车型提供六种车身颜色，Electrek报道称。该公司计划在2026年底前以Great Seagull之名将这款新车推向市场。

车身更大，电机更强

根据中国工业和信息化部的申报信息，新款Seagull长4205毫米、宽1810毫米、高1570毫米。该车轴距将为2650毫米。

与现款Seagull相比，该车型长度将增加425毫米，轴距将增加150毫米。新车将搭载一台功率为95千瓦，即127马力的后置电机。现款Seagull配备一台功率为55千瓦，即75马力的前置电机。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

内饰和驾驶辅助系统更新

BYD表示，该车型第二代将配备氛围灯、带按摩功能的前排座椅、更大的后排乘客腿部空间，以及经过重新设计、增加额外储物空间的中央控制台。车内还将配备更大的中央多媒体系统显示屏、双辐方向盘，以及屏幕下方和方向盘上的实体按键。

展示的内饰图片中没有方向盘后方的传统仪表盘：信息将显示在中央屏幕上。该车型车顶安装了LiDAR，因此预计Seagull将配备升级版God’s Eye B驾驶辅助系统。据该媒体报道，在中国推出后，BYD可能在海外将该车型的更大版本作为Dolphin Surf或Dolphin Mini的一个版本推出。

关注我们在