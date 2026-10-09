波兰上调10月10日至12日燃油价格上限——RMF24

波兰能源部长设定了新的燃油最高价格，该价格将于10月10日星期六至10月12日星期一在加油站实施。每升A-95汽油价格不超过6.97兹罗提，A-98汽油不超过7.85兹罗提，柴油不超过8.06兹罗提，RMF24报道。

所有种类燃油价格都将上涨

新的最高价格高于周五设定的价格。当天，A-95汽油每升最高价格为6.90兹罗提，A-98汽油为7.77兹罗提，柴油为7.82兹罗提。

因此，A-95汽油的上限每升上涨7格罗希，A-98上涨8格罗希，柴油上涨24格罗希。下一次有关燃油最高价格的公告预计将于周一发布；该公告将确定周二的价格。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

CPN计划第三阶段

公布最高价格是“更低燃油价格”（CPN）一揽子措施第三阶段的一部分，旨在限制加油站价格上涨并降低驾驶员的加油成本。该机制是在关于燃油公司暴利税的法律部分条款生效后推出的。

不遵守规定最高价格者将面临最高100万兹罗提的罚款。该法律还允许暂时降低液体燃料的消费税和增值税。根据政府计划，整个燃油价格支持方案将持续至2026年底，其成本可能达到约50亿兹罗提。

新规定对销售液体燃料的超额利润征收60%的税。该税将适用于燃油生产商以及持有从境外贸易燃油许可证的公司在2026年3月1日至2027年3月31日期间获得的暴利。

关注我们在