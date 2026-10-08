大众汽车正在美国召回22,524辆2023至2026车型年的ID.4纯电动SUV，原因是牵引电池可能存在起火风险。在找到解决问题的方法之前，公司建议车主不要将车辆充电至超过电池容量的80%。

充电期间的风险

据Electrek报道，大众汽车于10月6日通知美国国家公路交通安全管理局，计划开展召回活动。该公司表示，问题的根本原因尚未确定。

大众汽车表示，对部分属于本次召回范围的车辆而言，将高压电池充电至80%以上可能导致电池内发生热扩散，即电池内部起火。该活动是在对未被纳入此前电池召回活动的车辆进行检查期间，开展又一次实地调查后宣布的。

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解决方案仍在制定中

大众汽车集团产品安全委员会要求电池单体供应商SK Battery America就生产情况以及问题可能在何日之后得到解决提供进一步说明。在美国，大众汽车在2024年1月18日至2026年8月7日期间收到22起反馈。

该公司仍在研究解决方案。大众汽车计划于2026年11月27日向车主寄送风险通知信，并将在维修方法出台后发送额外通知。大众汽车的召回编号为93EX，NHTSA活动编号为26V630。

今年早些时候，大众汽车已因潜在的电池问题在全球召回近10万辆电动车，其中包括美国约4.4万辆ID.4。

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