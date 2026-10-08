McLaren zakończy produkcję 750S w 2027 roku — Motor1

Firma McLaren zakończy produkcję supersamochodu 750S w 2027 roku i już przyjmuje ostatnie zamówienia na ten model. Informuje o tym Motor1. Zakończenie produkcji 750S będzie finałem gamy supersamochodów z silnikiem V8, której historia rozpoczęła się wraz z McLarenem 720S, zaprezentowanym w 2017 roku.

Specyfikacja 750S

McLaren 750S zadebiutował w 2023 roku jako bardziej ukierunkowana na kierowcę ewolucja modelu 720S. Podczas prac rozwojowych producent zmienił lub zmodernizował około 30% komponentów samochodu w porównaniu z poprzednikiem.

Supersamochód wyposażono w 4,0-litrowy silnik V8 z dwiema turbosprężarkami o mocy 740 KM. Jego deklarowana masa sucha wynosi 2815 funtów. McLaren zmienił także ustawienia zawieszenia, aerodynamikę i kalibrację przekładni, a wnętrze uczynił bardziej zorientowanym na kierowcę.

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Następcy gamy

W ramach tej gamy pojawiły się również torowy McLaren 765LT i niedawno zaprezentowany 788HS. Dyrektor handlowy McLarena Henrik Wilhelmsmeyer stwierdził, że 750S uosabia kluczowe cechy supersamochodów marki, w tym wysokie osiągi, zaangażowanie kierowcy, innowacje techniczne, wyrazisty design i szerokie możliwości personalizacji.

Zakończenie produkcji 750S następuje w czasie zmian w McLarenie. Firma niedawno zaprezentowała nowe logo i przygotowuje się do rozszerzenia gamy modeli. Motor1 zauważa również, że media informowały o możliwym zakończeniu cyklu życia hybrydowej Artury.

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