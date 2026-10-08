Chevrolet odświeżył Trax i Trailblazer na 2027 rok — Motor1

Chevrolet odświeżył najtańsze crossovery marki — Trax i Trailblazer — na rok modelowy 2027. Samochody otrzymają zmienioną stylistykę, nową architekturę elektroniczną i programową, większe ekrany w wyposażeniu standardowym oraz ponad 20 systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy. Oba modele mają trafić do dealerów wiosną 2027 roku, informuje Motor1.

Wśród nowych systemów znajdą się automatyczne hamowanie podczas jazdy tyłem, ostrzeganie o rowerzystach z boku, hamowanie przy ruchu poprzecznym z tyłu, przedni asystent parkowania oraz automatyczne hamowanie awaryjne na skrzyżowaniach. W modelach pozostaną także adaptacyjny tempomat, przedni i tylny asystent parkowania, wibracyjne ostrzeganie w fotelu oraz asystent kierowania podczas monitorowania martwego pola.

Nowe ekrany i Google Gemini

W kabinie Trax i Trailblazer standardowo znajdą się 11-calowy wyświetlacz kierowcy oraz 11,3-calowy ekran systemu multimedialnego Google built-in z Gemini. Nowi nabywcy otrzymają również 12 miesięcy usługi OnStar One, obejmującej hotspot Wi-Fi w samochodzie oraz możliwość strumieniowania wideo.

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W Chevrolet poinformowano, że Trax i Trailblazer łącznie osiągnęły najlepszy roczny wynik sprzedaży. Według danych firmy Chevrolet dostarczył ponad 250 tys. takich crossoverów od czasu wprowadzenia modeli na rynek trzy lata temu.

Wersja Z71 dla Trailblazera

Gama Trax w 2027 roku będzie składać się z wersji bazowej, RS i Activ. Crossover otrzyma nowy grill, przeprojektowane koła, w pełni LED-owe tylne światła oraz zmodernizowaną klapę bagażnika. Po raz pierwszy dla Traxa dostępna będzie elektrycznie sterowana klapa bagażnika.

Główną zmianą w Trailblazerze będzie wersja wyposażenia Z71. Będzie ona miała napęd na wszystkie koła w wyposażeniu standardowym, terenowe zestrojenie zawieszenia, osłonę podwozia oraz opony do jazdy po zróżnicowanej nawierzchni. We wnętrzu pojawią się także selektor biegów przy kolumnie kierownicy, przeprojektowana konsola środkowa, tylne nawiewy wentylacji oraz dostępna elektrycznie sterowana klapa bagażnika AutoSense. Chevrolet nie ogłosił jeszcze cen Traxa i Trailblazera na 2027 rok.

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