Chevrolet обновил Trax и Trailblazer для 2027 года — Motor1

Chevrolet обновил самые доступные кроссоверы марки — Trax и Trailblazer — для 2027 модельного года. Автомобили получат измененный дизайн, новую электронную и программную архитектуру, увеличенные стандартные дисплеи и более 20 систем безопасности и помощи водителю. Обе модели должны поступить к дилерам весной 2027 года, сообщает Motor1.

Среди новых систем — автоматическое торможение при движении задним ходом, предупреждение о велосипедистах сбоку, торможение при перекрестном движении сзади, передний парковочный ассистент и автоматическое экстренное торможение на перекрестках. Также в моделях сохранятся адаптивный круиз-контроль, передний и задний парковочные ассистенты, вибрационное предупреждение в сиденье и ассистент рулевого управления при контроле слепых зон.

Новые экраны и Google Gemini

В салоне Trax и Trailblazer стандартно будут устанавливаться 11-дюймовый дисплей водителя и 11,3-дюймовый экран мультимедийной системы Google built-in с Gemini. Новые покупатели также будут получать 12 месяцев сервиса OnStar One, в который входят точка доступа Wi-Fi в автомобиле и возможность видеостриминга.

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В Chevrolet заявили, что Trax и Trailblazer вместе показали лучший годовой результат продаж. По данным компании, Chevrolet поставил более 250 тысяч таких кроссоверов с момента запуска моделей три года назад.

Версия Z71 для Trailblazer

Линейка Trax в 2027 году будет состоять из базовой версии, RS и Activ. Кроссовер получит новую решетку радиатора, переработанные колеса, полностью светодиодные задние фонари и обновленную дверь багажника. Впервые для Trax будет доступна дверь багажника с электроприводом.

Главным изменением для Trailblazer станет комплектация Z71. Она получит полный привод в стандартном оснащении, внедорожную настройку подвески, защитную пластину днища и шины для смешанного покрытия. В салоне также появятся селектор передач на рулевой колонке, переработанная центральная консоль, задние дефлекторы вентиляции и доступные двери багажника с электроприводом AutoSense. Chevrolet пока не объявил цены на Trax и Trailblazer 2027 года.

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