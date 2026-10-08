BYD показала Tang с экранами на 35,4 и 30 дюймов — Electrek

В Китае BYD впервые показала интерьер электрического пятиместного кроссовера Tang третьего поколения. Как сообщает Electrek, модель должна поступить в продажу позднее в этом году как меньшая альтернатива полноразмерному Great Tang, известному в Китае также как Da Tang.

Два больших дисплея

По данным издания, дизайн салона создали с оглядкой на консоли управления из научно-фантастических летательных аппаратов. В передней части установлены интегрированный дисплей диагональю 35,4 дюйма и панорамный экран на 30 дюймов, который простирается почти на всю ширину передней панели.

Кроссовер предложат в двух цветах интерьера — Dune Beige и Amber Brown. Второй ряд получит кресла капитанского типа с режимом «нулевой гравитации», а запас пространства для ног пассажиров второго ряда превысит 1000 мм.

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Батареи и запас хода

Tang третьего поколения дебютировал на автосалоне в Чэнду в августе. Автомобиль оснастят батареями Blade Batteries 2.0 и технологией Flash Charging: BYD заявляет о возможности зарядить батарею с 10% до 70% за пять минут.

Модель также получит систему контроля кузова DiSus-A с двухкамерной пневмоподвеской и систему помощи водителю God’s Eye B. Габариты автомобиля составляют 5045 мм в длину, 1980 мм в ширину и 1760 мм в высоту, колесная база — 2950 мм.

Для Tang предусмотрены аккумуляторы емкостью 88,682 кВт·ч и 105,792 кВт·ч. В зависимости от версии заявленный запас хода по циклу CLTC составит 730, 830 или 850 км. Компания еще не объявила стоимость новинки.

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