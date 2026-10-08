В Польше штраф за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей в 2027 году может достичь 9900 злотых, если правительство утвердит проект постановления о минимальной зарплате на уровне 4950 злотых брутто. Как сообщает RMF24, размер взыскания привязан к минимальной оплате труда.

Штрафы за перерыв в страховании

Для владельцев легковых автомобилей штраф за перерыв в действии полиса более чем на 14 дней может составить 9900 злотых. За перерыв от четырех до 14 дней предусматривается 4950 злотых, а за отсутствие страхования в течение одного—трех дней — 1980 злотых. В 2026 году максимальный штраф составлял 9610 злотых.

Польский Гарантийный страховой фонд (UFG) использует алгоритмы, которые анализируют данные о зарегистрированных транспортных средствах и заключенных полисах. Поэтому отсутствие страхования могут выявить без остановки автомобиля полицией. Ежегодно фонд фиксирует от 350 тыс. до 400 тыс. случаев отсутствия действующего полиса. Страхование требуется и для автомобиля, который не используется и стоит на частной территории; исключение составляют только исторические транспортные средства.

Административные взыскания с 2028 года

По плану, с 2028 года владелец транспортного средства, который не назовет нарушителя и не уплатит штраф в течение 30 дней, будет платить административное взыскание. Его размер будет зависеть от вида нарушения: от 1500 злотых за превышение скорости до 30 км/ч до 7500 злотых за превышение более чем на 71 км/ч. За проезд на красный свет предусматривается 3000 злотых, а за несоблюдение сигнализации на железнодорожном переезде — 6000 злотых.

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Исключения планируется применять, если будет доказана продажа автомобиля до нарушения, заявлено об угоне машины или водитель действовал в состоянии крайней необходимости. Также намерены создать Центральный реестр нарушений, в который будут включать транспортные средства, зарегистрированные за пределами Польши и ЕС.

Новые требования для электросамокатов

С 1 апреля 2027 года новые модели электросамокатов должны получить физическую защиту от превышения скорости 20 км/ч. С 1 января того же года электросамокаты совместного пользования планируют разрешить оставлять только в специально отведенных местах. За неправильную парковку предусматривается плата 200 злотых и 50 злотых за каждые сутки хранения.

Минимальный штраф за движение на электросамокате, электровелосипеде или другом персональном транспортном средстве по тротуару со скоростью, явно превышающей темп пешеходов, планируют установить на уровне 100 злотых. Такой же штраф может грозить за непредоставление преимущества пешеходу на тротуаре или переходе.

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