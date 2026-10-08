如果波兰政府批准将最低工资定为税前4950兹罗提的条例草案，2027年未购买车主强制民事责任保险的罚款可能达到9900兹罗提。正如RMF24报道的那样，罚款金额与最低工资挂钩。

保险中断的罚款

对于乘用车车主，保单失效超过14天的罚款可能为9900兹罗提。中断四至14天的罚款预计为4950兹罗提，未投保一至三天的罚款为1980兹罗提。2026年，最高罚款为9610兹罗提。

波兰保险担保基金（UFG）使用算法分析已登记车辆和已签订保单的数据。因此，即使警方未拦停车辆，也可能查出未投保的情况。该基金每年记录35万至40万起没有有效保单的案例。即使汽车未使用并停放在私人土地上，也需要保险；唯一的例外是历史车辆。

自2028年起的行政处罚

根据计划，自2028年起，未指出违法者且未在30天内缴纳罚款的车辆所有人将支付行政处罚金。其金额将取决于违法类型：超速不超过30公里/小时为1500兹罗提，超速超过71公里/小时为7500兹罗提。闯红灯预计罚款3000兹罗提，不遵守铁路道口信号则罚款6000兹罗提。

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如果能够证明汽车在违法前已出售、已申报车辆被盗，或驾驶员处于紧急避险状态，将计划适用例外规定。还计划建立中央违法登记册，将在其中纳入在波兰和欧盟以外登记的车辆。

电动滑板车的新要求

自2027年4月1日起，新款电动滑板车必须配备防止速度超过20公里/小时的物理保护装置。自同年1月1日起，共享电动滑板车计划只允许停放在专门指定的地点。违规停车预计收取200兹罗提费用，并按每个保管日收取50兹罗提。

计划将电动滑板车、电动自行车或其他个人交通工具在人行道上以明显超过行人步速行驶的最低罚款定为100兹罗提。在人行道或人行横道上未让行人优先通行，也可能面临同样的罚款。

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