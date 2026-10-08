雪佛兰更新2027款Trax和Trailblazer——Motor1

雪佛兰更新了品牌最亲民的两款跨界车Trax和Trailblazer，以迎接2027车型年。车辆将采用调整后的设计、新的电子与软件架构、尺寸更大的标准显示屏，以及超过20项安全和驾驶辅助系统。两款车型预计将于2027年春季抵达经销商处，Motor1报道。

新增系统包括倒车时自动制动、侧方自行车骑行者警示、后方交叉来车制动、前部泊车辅助，以及路口自动紧急制动。两款车型还将保留自适应巡航控制、前后泊车辅助、座椅振动警示，以及盲区监测时的转向辅助。

新屏幕和Google Gemini

Trax和Trailblazer的车内将标配11英寸驾驶员显示屏，以及带有Gemini的11.3英寸Google built-in信息娱乐系统屏幕。新买家还将获得12个月的OnStar One服务，其中包括车载Wi-Fi热点和视频流媒体功能。

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雪佛兰表示，Trax和Trailblazer合计取得了最佳年度销售成绩。根据该公司数据，自这两款车型于三年前推出以来，雪佛兰已交付超过25万辆此类跨界车。

Trailblazer的Z71版本

2027年Trax产品阵容将包括基础版、RS和Activ。该跨界车将配备新格栅、重新设计的车轮、全LED尾灯和更新后的尾门。Trax将首次提供电动尾门。

Trailblazer最主要的变化将是Z71配置版本。该版本将标配全轮驱动、越野调校悬架、底盘护板和混合路面轮胎。车内还将配备转向柱换挡杆、重新设计的中控台、后排通风出风口，以及可选的AutoSense电动尾门。雪佛兰尚未公布2027款Trax和Trailblazer的价格。

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