美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）计划现代化《联邦机动车安全标准》第108号，该标准规范汽车照明。该机构打算让汽车制造商更容易应用新技术，同时解决对向车辆前灯造成眩光的问题，Motor1报道。

将检查亮度、高度和光线方向

NHTSA将研究现代照明系统如何影响驾驶员眩光，并评估前灯安装高度和光束方向。该机构强调，问题不仅在于亮度过高：前灯的位置和调校同样会影响能见度。

LED前灯可产生比此前常见的卤素灯更多得多的光线。与此同时，高车身车辆日益流行，这意味着其前灯可能几乎直接照向较低车辆驾驶员的眼睛。

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新技术与国际标准

规则审查将涵盖LED系统、暮光传感器、自动远光灯和可更换光源。NHTSA还计划更新塑料灯罩和可更换透镜的测试程序，并考虑使美国要求与国际标准接轨。

2022年，NHTSA已修改该标准，允许使用自适应光束系统。与普通的近光灯和远光灯自动切换不同，此类前灯可选择性地调暗部分光束，以避免照射其他道路使用者，同时在其他区域保留额外照明。

据公路安全保险协会称，联邦关于前灯最低和最高亮度的要求自1997年以来没有发生根本性变化。NHTSA将启动协商式规则制定程序——这是超过四分之一个世纪以来首次。交通部长肖恩·达菲将任命最多18名照明制造商、汽车协会、安全组织、研究机构和工程机构的代表。公众意见以及申请加入委员会的材料将受理至11月9日。

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