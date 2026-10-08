Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) planuje zmodernizować Federalny Standard Bezpieczeństwa Pojazdów Silnikowych nr 108, który reguluje oświetlenie samochodowe. Urząd zamierza ułatwić producentom aut stosowanie nowych technologii, a jednocześnie rozwiązać problem oślepiania przez reflektory pojazdów nadjeżdżających z przeciwka, informuje Motor1.

Sprawdzą jasność, wysokość i kierunek światła

NHTSA zbada, jak nowoczesne systemy oświetleniowe wpływają na oślepianie kierowców, a także oceni wysokość montażu reflektorów i kierunek wiązki światła. Urząd podkreśla, że nie chodzi wyłącznie o nadmierną jasność: na widoczność wpływają również położenie i ustawienie reflektorów.

Reflektory LED mogą emitować znacznie więcej światła niż wcześniej powszechne reflektory halogenowe. Jednocześnie rosnąca popularność wysokich pojazdów oznacza, że ich reflektory mogą być skierowane niemal bezpośrednio w oczy kierowców niższych samochodów.

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Nowe technologie i międzynarodowe standardy

Przegląd przepisów obejmie systemy LED, czujniki zmierzchu, automatyczne światła drogowe oraz wymienne źródła światła. NHTSA planuje również zaktualizować procedury testowania plastikowej optyki i wymiennych soczewek oraz rozważyć dostosowanie amerykańskich wymogów do standardów międzynarodowych.

W 2022 roku NHTSA już zmieniła standard, dopuszczając systemy adaptacyjnej wiązki światła. W przeciwieństwie do zwykłego automatycznego przełączania między światłami mijania a drogowymi takie reflektory mogą selektywnie przyciemniać część wiązki, aby nie oświetlać innych uczestników ruchu, zachowując dodatkowe oświetlenie w innych obszarach.

Według Insurance Institute for Highway Safety federalne wymogi dotyczące minimalnej i maksymalnej jasności reflektorów nie zmieniły się zasadniczo od 1997 roku. NHTSA przeprowadzi negocjowany proces tworzenia przepisów — po raz pierwszy od ponad ćwierć wieku. Sekretarz transportu Sean Duffy powoła do 18 przedstawicieli producentów oświetlenia, stowarzyszeń motoryzacyjnych, organizacji bezpieczeństwa, instytucji badawczych i inżynieryjnych. Uwagi publiczne oraz zgłoszenia do udziału w komitecie będą przyjmowane do 9 listopada.

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