Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) планирует модернизировать Федеральный стандарт безопасности транспортных средств №108, регулирующий автомобильное освещение. Ведомство намерено упростить автопроизводителям применение новых технологий и одновременно решить проблему ослепления фарами встречного транспорта, сообщает Motor1.

Проверят яркость, высоту и направление света

NHTSA изучит, как современные системы освещения влияют на ослепление водителей, а также оценит высоту установки фар и направление светового пучка. В ведомстве подчеркивают, что речь идет не только о чрезмерной яркости: на видимость также влияют положение и настройка фар.

Светодиодные фары могут давать значительно больше света, чем распространенные ранее галогенные. В то же время рост популярности высоких автомобилей означает, что их фары могут быть направлены почти прямо в глаза водителям более низких машин.

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Новые технологии и международные стандарты

Пересмотр правил охватит светодиодные системы, датчики сумерек, автоматический дальний свет и сменные источники света. NHTSA также планирует обновить процедуры тестирования пластиковой оптики и сменных линз, а также рассмотреть возможность согласования американских требований с международными стандартами.

В 2022 году NHTSA уже изменило стандарт, разрешив системы адаптивного светового пучка. В отличие от обычного автоматического переключения между ближним и дальним светом, такие фары могут выборочно затемнять часть пучка, чтобы не освещать других участников движения, сохраняя дополнительное освещение в других зонах.

По данным Страхового института дорожной безопасности, федеральные требования к минимальной и максимальной яркости фар принципиально не менялись с 1997 года. NHTSA проведет переговорный процесс нормотворчества — впервые более чем за четверть века. Министр транспорта Шон Даффи назначит до 18 представителей производителей освещения, автомобильных ассоциаций, организаций по безопасности, исследовательских и инженерных учреждений. Комментарии общественности и заявки на участие в комитете будут приниматься до 9 ноября.

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