兰博基尼发布801马力混动Urus SE Performante——Autocar

在意大利米兰附近的测试场，Autocar测试了兰博基尼Urus SE Performante——这是一款搭载插电式混合动力系统的新高性能SUV版本。该车将4.0升双涡轮增压汽油V8发动机与电动机结合，综合功率为801马力。其宣称的加速至62英里/小时用时为3.3秒，最高时速为194英里/小时。

混合动力系统与空气动力学

Urus SE Performante配备了一块容量为25.9千瓦时的电池，安装在行李厢地板下方。其宣称的纯电续航里程为37英里，纯电模式下的最高时速为81英里/小时。

该车型重新设计了空气动力学部件：安装了更大的前分流器、更宽的进气格栅、S-duct进气口、NACA导管以及用于冷却部件的通风开口，其中包括碳陶瓷制动器。新的后扰流板和尾翼旨在增加下压力。兰博基尼表示，与上一代Performante相比，其下压力增加14%，空气阻力降低3%。

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Aura悬架与“6D”系统

该车配备Aura双腔空气悬架和“6D”车载系统。中央控制单元测量前向、横向和后向加速度，以及俯仰、侧倾和偏航的角速度。另外四个传感器分别布置在车辆的四个角。兰博基尼称，该系统应能够预测车辆对路面的反应及其在赛道上的表现，而非仅对其作出反应。

制造商还表示，新技术可使车辆从124英里/小时减速至完全停止时的制动距离缩短两米。车辆轮距增加了16毫米，该车型可选配22英寸或23英寸车轮以及碳纤维轮拱。

意大利测试

Autocar在米兰附近的Vairano di Vidigulfo测试场测试了Urus SE Performante。该刊物指出，新的悬架有助于车辆以更小的车身侧倾通过弯道，同时保留与路面接触的感觉。该车型拥有Strada、Corsa、Sport和Rally模式；Autocar认为，八速ZF自动变速箱在激烈驾驶时换挡更快，在普通模式下运行更平顺。

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