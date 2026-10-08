Lamborghini представила гібридний Urus SE Performante потужністю 801 к.с. — Autocar

В Італії, на полігоні неподалік Мілана, Autocar протестував Lamborghini Urus SE Performante — нову високопродуктивну версію SUV із плагін-гібридною силовою установкою. Автомобіль поєднує 4,0-літровий бензиновий V8 із двома турбонагнітачами та електромотором, а сукупна потужність становить 801 к.с. Заявлений розгін до 62 миль на годину займає 3,3 секунди, а максимальна швидкість — 194 милі на годину.

Гібридна установка та аеродинаміка

Urus SE Performante отримав батарею ємністю 25,9 кВт·год, розміщену під підлогою багажника. Заявлений запас ходу на електротязі становить 37 миль, а максимальна швидкість у суто електричному режимі — 81 милю на годину.

Для моделі переробили аеродинаміку: встановили більший передній сплітер, ширшу решітку радіатора, повітрозабірники S-duct, канали NACA та вентиляційні прорізи для охолодження компонентів, зокрема карбон-керамічних гальм. Нові задній спойлер і антикрило покликані збільшити притискну силу. Lamborghini заявляє про 14% більше притискної сили та на 3% менший аеродинамічний опір порівняно з попереднім Performante.

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Підвіска Aura і система «6D»

Автомобіль оснастили двокамерною пневматичною підвіскою Aura та бортовим комплексом «6D». Центральний блок вимірює прискорення вперед, убік і назад, а також кутові швидкості тангажу, крену та рискання. Ще чотири датчики розміщені по одному в кожному куті автомобіля. За даними Lamborghini, система має прогнозувати реакції машини на дорогу й поведінку на треку, а не лише реагувати на них.

Виробник також заявляє, що нова техніка скорочує гальмівний шлях під час уповільнення зі 124 миль на годину до повної зупинки на два метри. Колію автомобіля збільшили на 16 мм, а модель доступна з 22- або 23-дюймовими колесами та карбоновими колісними арками.

Випробування в Італії

Autocar тестував Urus SE Performante на полігоні Vairano di Vidigulfo неподалік Мілана. Видання зазначає, що нова підвіска допомагає автомобілю проходити повороти з меншими кренами, водночас зберігаючи відчуття контакту з дорогою. Модель має режими Strada, Corsa, Sport і Rally, а восьмиступенева автоматична коробка передач ZF, за оцінкою Autocar, швидше перемикається під час активного руху та плавніше працює у звичайному режимі.

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