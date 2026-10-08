We Włoszech, na torze testowym niedaleko Mediolanu, Autocar przetestował Lamborghini Urus SE Performante — nową wysokowydajną wersję SUV-a z hybrydowym układem napędowym typu plug-in. Samochód łączy 4,0-litrowy benzynowy silnik V8 z dwiema turbosprężarkami z silnikiem elektrycznym, a łączna moc wynosi 801 KM. Deklarowane przyspieszenie do 62 mil na godzinę zajmuje 3,3 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 194 mile na godzinę.

Układ hybrydowy i aerodynamika

Urus SE Performante otrzymał baterię o pojemności 25,9 kWh, umieszczoną pod podłogą bagażnika. Deklarowany zasięg w trybie elektrycznym wynosi 37 mil, a maksymalna prędkość w trybie wyłącznie elektrycznym — 81 mil na godzinę.

Dla modelu przeprojektowano aerodynamikę: zamontowano większy przedni splitter, szerszy grill, wloty powietrza S-duct, kanały NACA oraz otwory wentylacyjne do chłodzenia komponentów, w tym hamulców karbonowo-ceramicznych. Nowy tylny spojler i skrzydło mają zwiększać siłę docisku. Lamborghini deklaruje o 14% większą siłę docisku i o 3% mniejszy opór aerodynamiczny w porównaniu z poprzednim Performante.

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Zawieszenie Aura i system „6D”

Samochód wyposażono w dwukomorowe zawieszenie pneumatyczne Aura oraz pokładowy system „6D”. Centralna jednostka mierzy przyspieszenia do przodu, na boki i do tyłu, a także prędkości kątowe pochylenia, przechyłu i odchylenia. Kolejne cztery czujniki umieszczono po jednym w każdym narożniku samochodu. Według Lamborghini system ma przewidywać reakcje auta na drogę i jego zachowanie na torze, a nie tylko na nie reagować.

Producent twierdzi również, że nowa technologia skraca drogę hamowania o dwa metry podczas wytracania prędkości ze 124 mil na godzinę do całkowitego zatrzymania. Rozstaw kół samochodu zwiększono o 16 mm, a model jest dostępny z 22- lub 23-calowymi kołami i karbonowymi nadkolami.

Testy we Włoszech

Autocar testował Urusa SE Performante na torze Vairano di Vidigulfo niedaleko Mediolanu. Magazyn zauważa, że nowe zawieszenie pomaga samochodowi pokonywać zakręty z mniejszymi przechyłami nadwozia, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia kontaktu z drogą. Model ma tryby Strada, Corsa, Sport i Rally, a ośmiobiegowa automatyczna skrzynia ZF, według oceny Autocara, szybciej zmienia biegi podczas aktywnej jazdy i pracuje płynniej w normalnym trybie.

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