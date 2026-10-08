В Италии, на полигоне неподалеку от Милана, Autocar протестировал Lamborghini Urus SE Performante — новую высокопроизводительную версию SUV с подключаемой гибридной силовой установкой. Автомобиль сочетает 4,0-литровый бензиновый V8 с двумя турбонагнетателями и электромотор, а совокупная мощность составляет 801 л.с. Заявленный разгон до 62 миль в час занимает 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 194 мили в час.

Гибридная установка и аэродинамика

Urus SE Performante получил батарею емкостью 25,9 кВт·ч, размещенную под полом багажника. Заявленный запас хода на электротяге составляет 37 миль, а максимальная скорость в полностью электрическом режиме — 81 милю в час.

Для модели переработали аэродинамику: установили более крупный передний сплиттер, более широкую решетку радиатора, воздухозаборники S-duct, каналы NACA и вентиляционные прорези для охлаждения компонентов, в частности карбон-керамических тормозов. Новые задний спойлер и антикрыло призваны увеличить прижимную силу. Lamborghini заявляет о 14% большей прижимной силе и на 3% меньшем аэродинамическом сопротивлении по сравнению с предыдущим Performante.

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Подвеска Aura и система «6D»

Автомобиль оснастили двухкамерной пневматической подвеской Aura и бортовым комплексом «6D». Центральный блок измеряет ускорения вперед, в сторону и назад, а также угловые скорости тангажа, крена и рыскания. Еще четыре датчика размещены по одному в каждом углу автомобиля. По данным Lamborghini, система должна прогнозировать реакции машины на дорогу и поведение на треке, а не только реагировать на них.

Производитель также заявляет, что новая техника сокращает тормозной путь на два метра при замедлении со 124 миль в час до полной остановки. Колею автомобиля увеличили на 16 мм, а модель доступна с 22- или 23-дюймовыми колесами и карбоновыми колесными арками.

Испытания в Италии

Autocar тестировал Urus SE Performante на полигоне Vairano di Vidigulfo неподалеку от Милана. Издание отмечает, что новая подвеска помогает автомобилю проходить повороты с меньшими кренами, одновременно сохраняя ощущение контакта с дорогой. Модель имеет режимы Strada, Corsa, Sport и Rally, а восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF, по оценке Autocar, быстрее переключается при активном движении и плавнее работает в обычном режиме.

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