McLaren завершит производство 750S в 2027 году — Motor1

Компания McLaren завершит производство суперкара 750S в 2027 году и уже принимает последние заказы на эту модель. Об этом сообщает Motor1. Завершение выпуска 750S станет финалом линейки суперкаров с V8, история которой началась с McLaren 720S, представленного в 2017 году.

Характеристики 750S

McLaren 750S дебютировал в 2023 году как более ориентированная на водителя эволюция модели 720S. В ходе разработки производитель изменил или обновил примерно 30% компонентов автомобиля по сравнению с предшественником.

Суперкар оснащен 4,0-литровым V8 с двумя турбокомпрессорами мощностью 740 л. с. Его заявленная сухая масса составляет 2815 фунтов. В McLaren также изменили настройки подвески, аэродинамику и калибровку трансмиссии, а салон сделали более ориентированным на водителя.

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Преемники линейки

В рамках этой линейки также появились трековый McLaren 765LT и недавно представленный 788HS. Коммерческий директор McLaren Хенрик Вильгельмсмайер заявил, что 750S воплощает ключевые черты суперкаров марки, в том числе высокую производительность, вовлеченность водителя, технические инновации, выразительный дизайн и широкие возможности персонализации.

Завершение выпуска 750S происходит на фоне изменений в McLaren. Компания недавно представила новый логотип и готовится расширять модельный ряд. Motor1 также отмечает, что СМИ сообщали о возможном завершении жизненного цикла гибридной Artura.

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