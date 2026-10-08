Ford отзывает 41 748 автомобилей из-за загрязненного LED-чипа в фарах, который может ухудшить или прекратить работу отдельных световых приборов. Кампания касается внедорожников Ford Expedition 2025–2027 модельных годов и пикапов F-250, F-350, F-450 и F-550 Super Duty 2026 модельного года.

Какие функции фар могут не работать

Как сообщает Motor1, причиной отзыва стал загрязненный LED-чип в составе фары. Из-за неисправности могут тускнеть или не работать дневные ходовые огни, габаритные огни, ближний или дальний свет. Это может ухудшить видимость в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Ford предусмотрел индикатор на панели приборов, который предупреждает о снижении эффективности ближнего или дальнего света. Компания зафиксировала шесть гарантийных обращений и шесть сообщений из эксплуатации, связанных с проблемой. О ДТП или травмах, связанных с этой неисправностью, не сообщалось.

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Проверка и замена фар

По оценке Ford, дефектная деталь может быть примерно в 1% автомобилей, подпадающих под отзыв. При этом дилеры проверят фары всех машин в рамках кампании. Если во время осмотра будет выявлена неисправность, фару заменят бесплатно.

Ford планирует уведомить дилеров о кампании до конца октября 2026 года. Письма владельцам планируют отправить в ноябре 2026 года, а конкретные даты зависят от модельной линейки. Проверить статус автомобиля по VIN можно будет через NHTSA после появления кампании под номером 26V606.

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