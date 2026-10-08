Chevrolet оновив Trax і Trailblazer для 2027 року — Motor1

Chevrolet оновив найдоступніші кросовери марки — Trax і Trailblazer — для 2027 модельного року. Автомобілі отримають змінений дизайн, нову електронну й програмну архітектуру, стандартні більші дисплеї та понад 20 систем безпеки й допомоги водієві. До дилерів обидві моделі мають надійти навесні 2027 року, повідомляє Motor1.

Серед нових систем — автоматичне гальмування під час руху заднім ходом, попередження про велосипедистів збоку, гальмування у разі перехресного руху позаду, передній паркувальний асистент і автоматичне екстрене гальмування на перехрестях. Також у моделях залишаться адаптивний круїз-контроль, передній і задній паркувальні асистенти, вібраційне попередження в сидінні та асистент кермування під час контролю сліпих зон.

Нові екрани та Google Gemini

У салоні Trax і Trailblazer стандартно встановлюватимуть 11-дюймовий дисплей водія та 11,3-дюймовий екран мультимедійної системи Google built-in з Gemini. Нові покупці також отримуватимуть 12 місяців сервісу OnStar One, до якого входять точка доступу Wi-Fi в автомобілі та можливість відеостримінгу.

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У Chevrolet заявили, що Trax і Trailblazer разом показали найкращий річний результат продажів. За даними компанії, від запуску моделей три роки тому Chevrolet поставив понад 250 тисяч таких кросоверів.

Версія Z71 для Trailblazer

Лінійка Trax у 2027 році складатиметься з базової версії, RS та Activ. Кросовер матиме нову решітку радіатора, перероблені колеса, повністю світлодіодні задні ліхтарі та оновлені двері багажника. Вперше для Trax буде доступний електропривод дверей багажника.

Головною зміною для Trailblazer стане комплектація Z71. Вона матиме повний привід у стандартному оснащенні, позашляхове налаштування підвіски, захисну пластину днища та шини для змішаного покриття. У салоні також з’явиться селектор передач на рульовій колонці, перероблена центральна консоль, задні дефлектори вентиляції та доступні двері багажника з електроприводом AutoSense. Ціни на Trax і Trailblazer 2027 року Chevrolet поки не оголосив.

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