W Polsce kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właścicieli samochodów w 2027 roku może sięgnąć 9900 złotych, jeśli rząd zatwierdzi projekt rozporządzenia ustalającego płacę minimalną na poziomie 4950 złotych brutto. Jak informuje RMF24, wysokość kary jest powiązana z płacą minimalną.

Kary za przerwę w ubezpieczeniu

Dla właścicieli samochodów osobowych kara za przerwę w ważności polisy trwającą ponad 14 dni może wynieść 9900 złotych. Za przerwę od czterech do 14 dni przewiduje się 4950 złotych, a za brak ubezpieczenia przez jeden–trzy dni — 1980 złotych. W 2026 roku maksymalna kara wynosiła 9610 złotych.

Polski Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wykorzystuje algorytmy analizujące dane o zarejestrowanych pojazdach i zawartych polisach. Dlatego brak ubezpieczenia może zostać wykryty bez zatrzymania samochodu przez policję. Co roku fundusz odnotowuje od 350 tys. do 400 tys. przypadków braku ważnej polisy. Ubezpieczenie jest wymagane również dla samochodu, który nie jest używany i stoi na prywatnym terenie; wyjątkiem są jedynie pojazdy historyczne.

Kary administracyjne od 2028 roku

Zgodnie z planem, od 2028 roku właściciel pojazdu, który nie wskaże sprawcy naruszenia i nie zapłaci kary w ciągu 30 dni, będzie uiszczał karę administracyjną. Jej wysokość będzie zależeć od rodzaju naruszenia: od 1500 złotych za przekroczenie prędkości do 30 km/h do 7500 złotych za przekroczenie jej o ponad 71 km/h. Za przejazd na czerwonym świetle przewiduje się 3000 złotych, a za nieprzestrzeganie sygnalizacji na przejeździe kolejowym — 6000 złotych.

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Wyjątki mają być stosowane, jeśli zostanie udowodniona sprzedaż samochodu przed naruszeniem, zgłoszona zostanie kradzież pojazdu lub kierowca działał w stanie wyższej konieczności. Planowane jest również utworzenie Centralnego Rejestru Naruszeń, do którego będą wpisywane pojazdy zarejestrowane poza Polską i UE.

Nowe wymogi dla hulajnóg elektrycznych

Od 1 kwietnia 2027 roku nowe modele hulajnóg elektrycznych muszą otrzymać fizyczne zabezpieczenie przed przekroczeniem prędkości 20 km/h. Od 1 stycznia tego samego roku hulajnogi elektryczne współdzielone mają być pozostawiane wyłącznie w specjalnie wyznaczonych miejscach. Za nieprawidłowe parkowanie przewiduje się opłatę 200 złotych oraz 50 złotych za każdą dobę przechowywania.

Minimalna kara za jazdę hulajnogą elektryczną, rowerem elektrycznym lub innym urządzeniem transportu osobistego po chodniku z prędkością wyraźnie przekraczającą tempo pieszych ma zostać ustalona na poziomie 100 złotych. Taka sama kara może grozić za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na chodniku lub przejściu.

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