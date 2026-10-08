Китайский автопроизводитель Geely 12 октября представит в Европе среднеразмерный гибридный SUV Monjaro EM-i на Парижском автосалоне во Франции. Компания называет модель глобальным флагманом бренда и заявляет, что уделила внимание комфорту езды и качеству материалов салона, сообщает Motor1.

Платформа и гибридная система

Monjaro EM-i длиной 15,7 фута построен на архитектуре GEA-Evo, созданной для автомобилей с электрифицированными силовыми установками. Платформа должна обеспечить гибкую компоновку салона, совместимость с различными типами энергетических систем и функции безопасности. Она также использует электрическую и электронную архитектуру GEEA 3.0.

Автомобиль получит систему EM-i Super Hybrid. Издание предполагает на основании опубликованных изображений, что речь идет о подключаемом гибриде. Точные данные о мощности и эффективности модели Geely пока не раскрыла.

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Полный привод и цифровые системы

В салоне применят системы Xingrui и Flyme Auto. В модели для глобальных рынков Geely также впервые установит интеллектуальную систему полного привода e-AWD. Название Monjaro является игрой слов, связанной с горой Килиманджаро.

Вместе с Monjaro EM-i на Парижском автосалоне Geely покажет модели E2, E5 и Starray EM-i. Генеральный директор Geely Auto Europe Айден Хе заявил, что участие компании в выставке демонстрирует быстрое распространение новых электрифицированных силовых агрегатов и интеллектуальных технологий на европейском рынке.

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