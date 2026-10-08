中国汽车制造商Geely将于10月12日在法国巴黎车展上，于欧洲发布中型混动SUV Monjaro EM-i。该公司称这款车型为品牌的全球旗舰车型，并表示其关注了驾乘舒适性和内饰材料质量，Motor1报道。

平台与混动系统

车长15.7英尺的Monjaro EM-i基于GEA-Evo架构打造，该架构专为配备电气化动力总成的汽车开发。该平台将提供灵活的座舱布局、与不同类型能源系统的兼容性以及安全功能。它还采用GEEA 3.0电子电气架构。

该车将搭载EM-i Super Hybrid系统。该媒体根据已发布的图片推测，这是一款插电式混合动力车型。Geely尚未公布该车型动力和效率的确切数据。

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全轮驱动与数字系统

车内将采用Xingrui和Flyme Auto系统。在面向全球市场的车型中，Geely还将首次搭载智能e-AWD全轮驱动系统。Monjaro这一名称是与乞力马扎罗山相关的文字游戏。

除Monjaro EM-i外，Geely还将在巴黎车展展示E2、E5和Starray EM-i车型。Geely Auto Europe首席执行官艾登·何表示，公司参加该展会表明，新的电气化动力总成和智能技术正在欧洲市场迅速普及。

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