Geely представить гібридний Monjaro EM-i на автосалоні в Парижі — Motor1

Китайський автовиробник Geely 12 жовтня представить у Європі середньорозмірний гібридний SUV Monjaro EM-i на Паризькому автосалоні у Франції. Компанія називає модель глобальним флагманом бренду та заявляє, що приділила увагу комфорту їзди й якості матеріалів салону, повідомляє Motor1.

Платформа та гібридна система

Monjaro EM-i завдовжки 15,7 фута побудований на архітектурі GEA-Evo, створеній для автомобілів з електрифікованими силовими установками. Платформа має забезпечити гнучке компонування салону, сумісність із різними типами енергетичних систем і функції безпеки. Вона також використовує електронно-електричну архітектуру GEEA 3.0.

Автомобіль отримає систему EM-i Super Hybrid. Видання припускає на підставі опублікованих зображень, що йдеться про плагін-гібрид. Точні дані про потужність та ефективність моделі Geely поки не оприлюднила.

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Повний привід і цифрові системи

У салоні застосують системи Xingrui та Flyme Auto. У моделі для глобальних ринків Geely також уперше встановить інтелектуальну систему повного приводу e-AWD. Назва Monjaro є грою слів, пов’язаною з горою Кіліманджаро.

Разом із Monjaro EM-i на Паризькому автосалоні Geely покаже моделі E2, E5 та Starray EM-i. Генеральний директор Geely Auto Europe Айден Хе заявив, що участь компанії у виставці демонструє швидке поширення нових електрифікованих силових агрегатів та інтелектуальних технологій на європейському ринку.

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