Chiński producent samochodów Geely zaprezentuje 12 października w Europie średniej wielkości hybrydowego SUV-a Monjaro EM-i na Salonie Samochodowym w Paryżu we Francji. Firma nazywa ten model globalnym flagowcem marki i twierdzi, że zwróciła uwagę na komfort jazdy oraz jakość materiałów wykończeniowych we wnętrzu, informuje Motor1.

Platforma i system hybrydowy

Monjaro EM-i o długości 15,7 stopy zbudowano na architekturze GEA-Evo, stworzonej dla samochodów z zelektryfikowanymi układami napędowymi. Platforma ma zapewnić elastyczne rozmieszczenie wnętrza, kompatybilność z różnymi typami systemów energetycznych oraz funkcje bezpieczeństwa. Wykorzystuje również architekturę elektryczną i elektroniczną GEEA 3.0.

Samochód otrzyma system EM-i Super Hybrid. Na podstawie opublikowanych zdjęć redakcja przypuszcza, że chodzi o hybrydę plug-in. Geely nie ujawniło jeszcze dokładnych danych dotyczących mocy i efektywności modelu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Napęd na wszystkie koła i systemy cyfrowe

We wnętrzu zastosowane zostaną systemy Xingrui i Flyme Auto. W modelu przeznaczonym na rynki globalne Geely po raz pierwszy zainstaluje również inteligentny system napędu na wszystkie koła e-AWD. Nazwa Monjaro jest grą słów związaną z górą Kilimandżaro.

Wraz z Monjaro EM-i Geely pokaże na Salonie Samochodowym w Paryżu modele E2, E5 i Starray EM-i. Dyrektor generalny Geely Auto Europe Aiden He oświadczył, że udział firmy w wystawie pokazuje szybkie rozpowszechnianie się nowych zelektryfikowanych układów napędowych i inteligentnych technologii na rynku europejskim.

Czytaj nas na