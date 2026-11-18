YouTube推出了针对电视端视频播放量的全新统计系统。从现在起，该平台不仅会统计视频的播放情况，还会统计同时在屏幕前观看该视频的大致人数。

这一新指标被命名为co-views（共同观看）。它将适用于普通视频、短视频（Shorts）以及直播内容。

例如，如果三个人同时在电视上观看同一个视频，YouTube将计为三次观看，而不是一次。

该公司强调，平台不会使用电视机的摄像头、麦克风或传感器来估算屏幕前的人数。

取而代之的是，YouTube将采用一种统计模型，该模型会综合考虑人口统计特征和观看时长。也就是说，观众数量将通过估算得出，而非直接记录。

该公司解释称，这一创新旨在使观看次数统计系统更接近电视行业的标准。传统电视同样采用统计方法来估算收看特定节目的观众数量。

新规则仅适用于未来在电视端产生的观看量，此前累积的统计数据将不予重新计算。

此外，这些变更不会影响创作者的广告收入、频道变现以及符合 YouTube 合作伙伴计划的要求。

需要提醒的是，YouTube 早在 2026 年 8 月就已更新了观看次数的统计原则，开始从视频播放开始时起计数。

当时，该公司曾提醒内容创作者，由于计算方法的变更，观看次数统计数据可能会增长得更快。

据The Verge报道。

YouTube将于2027年恢复向Billboard提供音乐播放数据，这些数据将计入排行榜的编制中。该决定是在Billboard调整计算公式并提高了含广告的免费流媒体权重后做出的。

YouTube Music为那些在创作过程中人工智能发挥了重要作用的音乐曲目添加了标记。该“AI”标签直接显示在歌曲名称下方。

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