YouTube вводит новую систему подсчёта просмотров видео на телевизорах. Отныне платформа будет учитывать не только факт воспроизведения ролика, но и примерное количество людей, которые одновременно смотрят его перед экраном.

Новый показатель получил название co-views (совместные просмотры). Он будет распространяться на обычные видео, короткие ролики Shorts и прямые трансляции.

Например, если один ролик на телевизоре одновременно просматривают три человека, YouTube сможет засчитать три просмотра вместо одного.

В компании подчеркивают, что для оценки количества людей перед экраном платформа не будет использовать камеры, микрофоны или датчики телевизоров.

Вместо этого YouTube будет применять статистическую модель, которая будет учитывать демографические закономерности и продолжительность просмотра. То есть количество зрителей будет определяться приблизительно, а не фиксироваться непосредственно.

В компании объясняют, что нововведение призвано приблизить систему подсчета просмотров к стандартам телевизионной индустрии. Традиционное телевидение также использует статистические методы для оценки количества людей, смотрящих ту или иную программу.

Новые правила будут применяться только к будущим просмотрам на телевизорах. Ранее накопленную статистику пересчитывать не будут.

Кроме того, изменения не повлияют на рекламные доходы авторов, монетизацию каналов и соответствие требованиям партнерской программы YouTube.

Напомним, в августе 2026 года YouTube уже обновил принцип подсчёта просмотров, начав учитывать их с момента запуска видео.

Тогда компания предупреждала авторов контента, что из-за изменения методики статистика просмотров может расти быстрее.

Об этом сообщает The Verge.

YouTube в 2027 году возобновит передачу Billboard данных о прослушивании музыки, которые учитываются при формировании чартов. Решение было принято после того, как Billboard изменил формулу подсчёта и увеличил вес бесплатных стримов с рекламой.

YouTube Music добавил метки для музыкальных треков, в создании которых значительную роль сыграл искусственный интеллект. Метка «ИИ» размещается непосредственно под названием композиции.

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