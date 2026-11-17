Во вторник, 17 ноября 2026 года, пользователи техники Apple в разных странах мира столкнулись с масштабными сбоями в работе экосистемы компании. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector и профильного издания MacRumors.

Согласно сообщениям пользователей, проблемы затронули сразу несколько ключевых направлений:

Учетные записи и iCloud: наблюдаются неожиданные выходы из аккаунтов на iPhone и Mac, невозможность повторной авторизации из-за ошибок верификации.

App Store и медиасервисы: приложения не загружаются, также зафиксированы перебои в работе Apple Music.

Платежи и активация: часть владельцев устройств жалуется на трудности с проведением транзакций через Apple Pay и активацией новых гаджетов.

На официальной странице о состоянии систем Apple подтвердила наличие проблем с входом в учетные записи iCloud, работой App Store и инструментами для разработчиков (в частности, App Store Connect), однако точные причины сбоя и сроки полного восстановления работы сервисов пока не уточняются.

В то же время, по данным мониторинга украинского сегмента сети, другие популярные цифровые платформы, банковские приложения (в частности, monobank) и мобильные операторы («Киевстар», Vodafone, lifecell) работают в штатном режиме без критических сбоев.

Источник: Downdetector.

В работе сервисов Microsoft произошел масштабный сбой, из-за которого пользователи в разных странах лишились доступа к электронной почте Outlook и столкнулись с проблемами в других продуктах компании. Неисправности зафиксировали и в Украине, а Microsoft сообщила о частичном восстановлении работы серверов.

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