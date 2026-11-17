2026年11月17日星期二，全球各地的苹果设备用户遭遇了该公司生态系统的大规模故障。 监测服务Downdetector和专业媒体MacRumors的数据证实了这一点。

据用户反馈，此次故障同时波及了多个关键领域：

账户与iCloud：iPhone和Mac用户出现意外退出账户的情况，且因验证错误无法重新登录。

App Store和媒体服务：应用无法下载，Apple Music也出现了运行中断的情况。

支付与激活：部分设备用户反映，通过 Apple Pay 进行交易以及激活新设备时遇到困难。

在官方系统状态页面上，苹果确认了iCloud账户登录、App Store运行以及开发者工具（特别是App Store Connect）存在问题，但目前尚未明确故障的具体原因及服务完全恢复的时间。

与此同时，根据对乌克兰网络区域的监测数据，其他热门数字平台、银行应用（特别是monobank）以及移动运营商（“基辅星”、Vodafone、lifecell）均处于正常运行状态，未出现严重异常。

来源：Downdetector。

微软服务发生大规模故障，导致多国用户无法访问Outlook电子邮件，并在该公司其他产品中遇到问题。乌克兰也记录到了这些故障，而微软表示服务器已部分恢复运行。

此前我们曾报道，苹果发布了 Shazam 应用的更新，该更新优化了通过 Shazam 识别出的歌曲与 Apple Music 及 Spotify 之间的同步功能。 现在，Shazam会将通过iPhone和iPad上的“音乐识别”功能识别出的歌曲，自动添加到Spotify和Apple Music上的“My Shazam Tracks”播放列表中。

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