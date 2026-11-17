We wtorek, 17 listopada 2026 roku, użytkownicy urządzeń Apple w różnych krajach świata doświadczyli poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu ekosystemu firmy. Świadczą o tym dane serwisu monitorującego Downdetector oraz specjalistycznego serwisu MacRumors.

Zgodnie z doniesieniami użytkowników problemy dotyczyły od razu kilku kluczowych obszarów:

Konta użytkowników i iCloud: odnotowano nieoczekiwane wylogowanie z kont na urządzeniach iPhone i Mac oraz niemożność ponownego zalogowania się z powodu błędów weryfikacji.

App Store i serwisy multimedialne: aplikacje nie pobierają się, odnotowano również zakłócenia w działaniu Apple Music.

Płatności i aktywacja: część właścicieli urządzeń skarży się na trudności z przeprowadzaniem transakcji za pośrednictwem Apple Pay oraz aktywacją nowych gadżetów.

Na oficjalnej stronie poświęconej stanowi systemów firma Apple potwierdziła występowanie problemów z logowaniem się do kont iCloud, działaniem App Store oraz narzędziami dla programistów (w szczególności App Store Connect), jednak dokładne przyczyny awarii oraz terminy pełnego przywrócenia działania usług nie zostały na razie sprecyzowane.

Jednocześnie, według danych z monitoringu ukraińskiego segmentu sieci, inne popularne platformy cyfrowe, aplikacje bankowe (w szczególności monobank) oraz operatorzy komórkowi („Kyivstar”, Vodafone, lifecell) działają normalnie, bez poważnych zakłóceń.

Źródło: Downdetector.

W usługach Microsoftu doszło do zakrojonej na szeroką skalę awarii, w wyniku której użytkownicy w różnych krajach stracili dostęp do poczty elektronicznej Outlook i napotkali problemy z innymi produktami firmy. Usterki odnotowano również na Ukrainie, a Microsoft poinformował o częściowym przywróceniu działania serwerów.

Wcześniej pisaliśmy, że firma Apple wydała aktualizację aplikacji Shazam, która usprawnia synchronizację utworów znalezionych za pomocą Shazam z serwisami Apple Music i Spotify. Shazam automatycznie dodaje teraz utwory rozpoznane za pomocą funkcji Music Recognition na iPhone'ach i iPadach do playlisty „My Shazam Tracks” w serwisach Spotify i Apple Music.

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