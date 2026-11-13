Współzałożyciel firmy Nvidia, Jensen Huang, mógł mieć romans z kolejną pracownicą firmy — donosi Reuters

Współzałożyciel firmy Nvidia, Jensen Huang, który w czwartek opuścił radę dyrektorów i zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego w związku ze skandalem wywołanym doniesieniami o dwóch romansach pozamałżeńskich, mógł być w związku z jeszcze jedną pracownicą firmy.

Agencja nie ujawnia nazwiska tej kobiety. „Próby skontaktowania się z nią nie powiodły się” – zaznaczyli dziennikarze.

Wcześniej pojawiły się informacje o dwóch romansach pozamałżeńskich, które – jak podano – doprowadziły do rezygnacji Huanga. Chodziło o jego związek z Alice Huang, którą amerykańskie służby specjalne podejrzewają o szpiegostwo na rzecz Chin, a także z Kimberly Powell, wiceprezes Nvidii ds. opieki zdrowotnej.

Kimberly Powell, Alice Huang oraz przedstawiciel rady dyrektorów firmy Nvidia nie odpowiedzieli na prośby agencji Reuters o komentarz. Agencji nie udało się również skontaktować z Alice Huang w celu uzyskania jej stanowiska w tej sprawie.

Informację tę podaje agencja Reuters, powołując się na własne źródła.

W Stanach Zjednoczonych dyrektor generalny firmy Nvidia, Jensen Huang, zrezygnował ze stanowiska, a dyrektor finansowa Colette Kress tymczasowo obejmie kierownictwo nad firmą do czasu wyznaczenia stałego następcy.

Były dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, zgodził się złożyć zeznania przed Kongresem USA przed Świętem Dziękczynienia.

Nvidia zaplanowała walne zgromadzenie pracowników na 18 listopada — sześć dni po ogłoszeniu natychmiastowej rezygnacji byłego dyrektora generalnego Jensena Huanga. Na stanowisko tymczasowego dyrektora generalnego firma mianowała dyrektor finansową Colette Kress.

W Stanach Zjednoczonych Jensen Huang po odejściu z firmy Nvidia może stracić około 108 mln dolarów rekompensaty w postaci akcji, do których prawa jeszcze nie przeszły na jego własność.

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