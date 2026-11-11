Satelita uchwycił niezwykłe czerwone pasy pośrodku pustyni w Maroku

Europejski satelita Sentinel-2 wykonał niezwykłe zdjęcie pustyni w pobliżu gór Antyatlas w Maroku.

Widać na nim rozgałęzione czerwone pasy o długości kilkudziesięciu kilometrów, które początkowo przypominały ślady lawy.

Jednak, jak wyjaśniła Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), nie są to formacje wulkaniczne.

Czerwony kolor jest sztuczny i powstał w wyniku specyfiki zdjęć satelitarnych w paśmie podczerwonym. W rzeczywistości pasy te to roślinność wzdłuż sezonowych rzek, które napełniają się wodą głównie zimą i wiosną.

Takie zdjęcia pomagają badaczom monitorować stan zasobów wodnych i roślinności w regionach dotkniętych suszą. W przypadku Maroka ma to szczególne znaczenie, ponieważ kraj ten boryka się z długotrwałą suszą i niedoborem wody.

Źródło: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)

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