+5° Kijów 0° Warszawa +18° Waszyngton
$ 45.52 € 51 zł 11.62
$ 45.52 € 51 zł 11.62
+5° Kijów 0° Warszawa +18° Waszyngton
Wiadomości Technologia

Samsung wprowadzi opłaty za część funkcji Galaxy AI

UA NEWS 09 listopada 2026 21:45
Samsung wprowadzi opłaty za część funkcji Galaxy AI

Firma Samsung przygotowuje się do wprowadzenia subskrypcji premium Max plan w cenie 4,99 USD miesięcznie lub 47,99 USD rocznie, która zapewni dostęp do części funkcji sztucznej inteligencji Galaxy AI.

Podstawowe narzędzia pozostaną bezpłatne z ograniczonymi limitami, natomiast subskrypcja zapewni dostęp do tworzenia filmów z zdjęć za pomocą funkcji Gen Video, automatyzacji zadań dzięki Bixby Action oraz rozszerzonej wersji Daily Briefing.

Z kolei subskrypcja Max zapewni czterokrotnie większe limity oraz dostęp do rozszerzonych możliwości, w szczególności:

  • Gen Video – tworzenie filmów na podstawie zwykłych zdjęć;
  • Bixby Action – automatyzacja rutynowych zadań w aplikacjach;
  • Daily Briefing – rozszerzona wersja usługi Now Brief.

Informację tę podaje serwis Sammyguru, zaznaczając, że początkowo nowy system subskrypcji będzie dostępny wyłącznie na modelu Galaxy S27 w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych.

Samsung zaprezentował nowy składany smartfon Galaxy Flip 8. Wyposażono go w największy w tej serii 4,1-calowy zewnętrzny wyświetlacz FlexWindow, który pozwala uruchamiać aplikacje, korzystać z funkcji Galaxy AI, widżetów Now Brief oraz sterowania głosowego za pośrednictwem Gemini bez rozkładania smartfona

Eksperci brytyjskiego wydania The Independent sporządzili ranking ośmiu najlepszych smartfonów z systemem Android, które ich zdaniem są obecnie dostępne dla klientów.

Google Pixel 11a, którego premiera spodziewana jest dopiero na początku 2027 roku, został już niemal całkowicie ujawniony. W sieci pojawiły się jego parametry techniczne, które wskazują na kilka istotnych ulepszeń — nowy procesor, inny modem oraz jaśniejszy wyświetlacz.

Informuje o tym serwis Sammyguru, zaznaczając, że początkowo nowy system subskrypcji będzie dostępny wyłącznie na modelu Galaxy S27 w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych.

Informację tę podaje serwis Sammyguru, zaznaczając, że początkowo nowy system subskrypcji będzie dostępny wyłącznie w modelu Galaxy S27 w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację