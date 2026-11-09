Samsung wprowadzi opłaty za część funkcji Galaxy AI
Firma Samsung przygotowuje się do wprowadzenia subskrypcji premium Max plan w cenie 4,99 USD miesięcznie lub 47,99 USD rocznie, która zapewni dostęp do części funkcji sztucznej inteligencji Galaxy AI.
Podstawowe narzędzia pozostaną bezpłatne z ograniczonymi limitami, natomiast subskrypcja zapewni dostęp do tworzenia filmów z zdjęć za pomocą funkcji Gen Video, automatyzacji zadań dzięki Bixby Action oraz rozszerzonej wersji Daily Briefing.
Z kolei subskrypcja Max zapewni czterokrotnie większe limity oraz dostęp do rozszerzonych możliwości, w szczególności:
- Gen Video – tworzenie filmów na podstawie zwykłych zdjęć;
- Bixby Action – automatyzacja rutynowych zadań w aplikacjach;
- Daily Briefing – rozszerzona wersja usługi Now Brief.
Informację tę podaje serwis Sammyguru, zaznaczając, że początkowo nowy system subskrypcji będzie dostępny wyłącznie na modelu Galaxy S27 w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych.
Samsung zaprezentował nowy składany smartfon Galaxy Flip 8. Wyposażono go w największy w tej serii 4,1-calowy zewnętrzny wyświetlacz FlexWindow, który pozwala uruchamiać aplikacje, korzystać z funkcji Galaxy AI, widżetów Now Brief oraz sterowania głosowego za pośrednictwem Gemini bez rozkładania smartfona.
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Informację tę podaje serwis