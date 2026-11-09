Samsung зробить частину функцій Galaxy AI платними
Компанія Samsung готується запровадити преміальну підписку Max plan вартістю $4,99 на місяць або $47,99 на рік на частину ШІ-функцій Galaxy AI.
Базові інструменти залишаться безкоштовними з обмеженими лімітами, тоді як передплата надасть доступ до створення відео з фото Gen Video, автоматизації завдань Bixby Action та розширеного Daily Briefing.
Натомість підписка Max передбачатиме вчетверо більші ліміти та доступ до розширених можливостей, зокрема:
- Gen Video – створення відео зі звичайних фотографій;
- Bixby Action – автоматизація рутинних завдань у додатках;
- Daily Briefing – розширена версія сервісу Now Brief.
Про це повідомляє видання Sammyguru, зазначаючи, що спочатку нова система підписок буде доступна лише на Galaxy S27 у Південній Кореї та США.
Samsung представила новий складаний смартфон Galaxy Flip 8. Він отримав найбільший у серії 4,1-дюймовий зовнішній дисплей FlexWindow, який дозволяє запускати застосунки, користуватися функціями Galaxy AI, віджетами Now Brief та голосовим керуванням через Gemini без розкладання смартфона.
Про це повідомляє видання
Про це повідомляє видання