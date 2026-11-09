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Samsung зробить частину функцій Galaxy AI платними

UA NEWS 09 Листопада 2026 21:45
Samsung зробить частину функцій Galaxy AI платними
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Компанія Samsung готується запровадити преміальну підписку Max plan вартістю $4,99 на місяць або $47,99 на рік на частину ШІ-функцій Galaxy AI.

Базові інструменти залишаться безкоштовними з обмеженими лімітами, тоді як передплата надасть доступ до створення відео з фото Gen Video, автоматизації завдань Bixby Action та розширеного Daily Briefing.

Натомість підписка Max передбачатиме вчетверо більші ліміти та доступ до розширених можливостей, зокрема:

  • Gen Video – створення відео зі звичайних фотографій;
  • Bixby Action – автоматизація рутинних завдань у додатках;
  • Daily Briefing – розширена версія сервісу Now Brief.

Про це повідомляє видання Sammyguru, зазначаючи, що спочатку нова система підписок буде доступна лише на Galaxy S27 у Південній Кореї та США.

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Про це повідомляє видання Sammyguru, зазначаючи, що спочатку нова система підписок буде доступна лише на Galaxy S27 у Південній Кореї та США.

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