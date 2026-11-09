三星将把Galaxy AI的部分功能转为付费服务
三星公司正准备推出一款名为Max plan的高端订阅服务，月费4.99美元或年费47.99美元，用户可通过该服务使用部分Galaxy AI功能。
基础工具仍将免费提供，但使用额度有限；而订阅用户则可使用“Gen Video”照片转视频功能、Bixby Action任务自动化以及增强版的“Daily Briefing”服务。
相比之下，“Max”订阅计划的配额将提高四倍，并可使用更多高级功能，包括：
- Gen Video——将普通照片生成视频；
- Bixby Action——自动化应用程序中的日常任务；
- Daily Briefing——Now Brief服务的增强版。
据Sammyguru报道，该新订阅系统最初仅在韩国和美国的Galaxy S27上推出。
三星发布了新款折叠屏智能手机Galaxy Flip 8。该机型搭载了该系列中最大的4.1英寸FlexWindow外屏，用户无需展开手机即可运行应用程序、使用Galaxy AI功能、Now Brief小工具以及通过Gemini进行语音控制。
预计要到2027年初才会发布的Google Pixel 11a，其信息已几乎完全曝光。其技术规格已在网络上流出，显示了多项重要升级——新处理器、不同的调制解调器以及更亮的显示屏。