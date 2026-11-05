集即时通讯与加密钱包于一体的应用：哪些功能让Sends Messenger与众不同

现代即时通讯应用正逐渐超越单纯的消息传递功能。用户不仅期望它们能提供快速的聊天和通话功能，还希望能够处理文档、保护个人信息以及使用额外的数字服务。

Sends Messenger 便是朝着这一方向发展的应用之一。它集成了个人和群组聊天、语音和视频通话、文件共享、隐私保护工具以及内置加密钱包等功能。

2026年期间，Sends Messenger经历了一系列更新。其中包括界面重构、群组通话功能的扩展以及加密货币工具的优化。

UA.News 将为您介绍 Sends Messenger 提供的功能、其信息保护工具的工作原理、该应用在 2026 年的更新内容，以及它在日常生活中能带来哪些便利。

一款应用，多种用途：Sends Messenger 的使用方式

如今，用户越来越倾向于在数字环境中将私人交流、工作事务和日常琐事融合在一起。 为此，用户往往不得不使用多个应用程序：一个用于聊天，另一个用于视频通话，第三个用于文件共享或金融交易。

Sends Messenger 旨在将部分这些功能整合到一个应用中。其功能不仅涵盖消息和通话，还包括信息保护工具、协作沟通工具以及数字资产管理工具。

例如，在私人聊天中，用户可以使用普通聊天室，发送照片、视频和语音消息。如果需要讨论机密问题，则可使用具备端到端加密和消息自动删除功能的秘密聊天室。

针对工作或学习需求，平台提供了群聊、视频通话及文档传输功能。用户可以讨论共同任务、交换资料，并与同事或同学保持联系。

某些功能在国际交流中尤为实用。特别是消息翻译功能，有助于与使用其他语言的人保持沟通。

对于从事加密货币相关工作的人士，Sends Messenger还提供内置的加密货币钱包。它允许用户将沟通与数字资产操作相结合，无需在不同应用程序之间频繁切换。

因此，Sends Messenger 可用于各种日常任务——从给亲友发送简短消息，到组织群组聊天，再到进行加密货币转账。同时，用户可以自主选择自己需要哪些具体功能。

Sends Messenger 如何保护私人通信

隐私问题始终是选择即时通讯应用时的关键考量之一。人们通过这些应用传输个人照片、工作文档、地址、财务信息及其他材料，这些内容绝不应被第三方获取。

Sends Messenger采用了多种信息保护机制。其中一项重要特性是将普通云端聊天与秘密聊天区分开来。

云端聊天室专为日常交流而设计。消息、照片、视频和文档以加密形式存储在服务器的上，因此用户可以通过不同设备查看聊天记录。

另一种形式是采用端到端加密（end-to-end encryption）的秘密聊天。在此情况下，消息在发送方的设备上进行加密，并在接收方的设备上解密。

根据Sends Messenger的隐私政策，秘密聊天室的解密密钥仅对对话参与者开放，且此类对话记录本身不会存储在该即时通讯应用的常规云基础设施中。

针对媒体文件设有专门的加密机制。在上传至秘密聊天中的照片、视频及其他素材之前，这些文件会使用独立密钥进行加密。

因此，云聊天和秘密聊天各自承担不同的功能：前者便于随时查看聊天记录，后者则侧重于提供更高的隐私保护。

Sends Messenger中的自毁消息：如何管理聊天记录

并非所有消息都需要长期保存。简短的约定、临时地址和私人讨论可能在数小时后就不再适用。

针对此类情况，Sends Messenger 提供了“自毁消息”功能。在秘密聊天中，用户可以设置计时器，计时器结束时，消息将自动从参与对话的设备中删除。

倒计时从消息被阅读时开始。该功能同样适用于照片和视频，这些内容也会根据设定的保存时长自动删除。

此外，Sends Messenger 还支持编辑和删除已发送的消息。例如，如果用户在约会日期或地址上写错了，他可以直接修改内容，而无需多次发送更正信息。

为了整理聊天记录，还提供了聊天存档功能。可以将不那么重要的对话从主列表中移出，而不会删除其聊天记录。

Sends Messenger 中的 PIN 码、屏幕锁定及额外安全设置

即使使用了加密技术，也无法完全消除所有隐私风险。部分信息可能会意外出现在智能手机屏幕上，而且有时其他人也会接触到设备。

Sends Messenger 提供了额外的账户保护工具。其中之一是 PIN 码，可作为个人资料的额外保护层。

另一项功能是“屏幕安全”。它有助于在查看已打开的程序列表时隐藏应用内容。

例如，如果用户正在使用该即时通讯应用，随后切换到浏览器或电子邮件，应用预览界面可能不会显示最近一次对话的内容。

此外，Sends Messenger还支持验证加密安全码，以确保通信安全。

同时，用户务必牢记数字安全的基本规则：为智能手机设置锁屏、定期更新应用程序，以及切勿将授权码透露给第三方。

Sends Messenger 中的群组视频通话、频道和社区

Sends Messenger不仅可用于个人聊天，还可用于多人沟通。

该应用支持群聊、语音和视频通话，以及文档和媒体文件的共享。这使得用户能够通过一个平台满足各种需求——从家庭聊天到共同项目的讨论。 在移动设备上与多位参与者通话时，可切换不同的显示模式。例如，可选择参与者网格视图，或将焦点集中在当前发言者身上的模式。

用户还可以控制摄像头、麦克风和音频播放设备，例如在耳机和智能手机扬声器之间切换。

此外，Sends Messenger 还支持公共频道和群组。群聊可用于讨论共同关心的问题，而频道则适合向更广泛的受众传播信息。

因此，该应用不仅能作为个人即时通讯工具，还能作为组织主题社区的工具。

从文档到自制贴纸：Sends Messenger 中的日常沟通功能

除了安全的消息传递外，Sends Messenger还提供了一系列用户在现代即时通讯应用中已习惯的功能。在该应用中，用户可以发送文本和语音消息、照片、视频以及文档。此外，还支持短视频消息。

例如，群聊成员可以讨论文档、发送照片、通过语音消息澄清细节，并在需要时发起通话。

开发者特别注重个性化功能。Sends Messenger 支持 GIF 动图和贴纸，特别是允许用户创建自己的贴纸包。

用户还可以自定义聊天界面。可以根据个人喜好更改主题、背景和界面中的各个元素。

Sends Messenger 如何助力多语言沟通

Sends Messenger 的另一个发展方向是提供简化不同国家用户之间沟通的工具。该即时通讯应用支持文本消息翻译功能。该功能早在 2025 年就已添加到应用中，至今仍是其附加功能之一。

用户在启用相应设置后，即可选择消息并使用翻译功能。

Sends Messenger的隐私政策中还描述了在聊天室、群组和频道中自动翻译对话的功能。此类工具对于与外国同事合作、保持国际联系或经常使用多种语言交流的人士而言非常有用。

服务文档中还单独说明了将语音和视频消息转换为文本的功能（仅限支持该功能的消息）。当无法收听语音消息时，此功能将派上用场。

同时，从隐私角度来看，翻译和语音识别功能的使用存在一些特殊情况。根据 Sends Messenger 的政策，该服务可能会调用 Google 技术来处理此类请求，并向其传输相应的文本或音频材料。

Sends Messenger 加密钱包的工作原理

Sends Messenger的一大特色在于将常规通讯与数字资产管理工具相结合。

该应用内置加密钱包，支持存储、发送和接收加密货币。

非托管钱包意味着用户自主控制私钥或其他访问资金的手段，而非将管理权移交给中央运营商。就 Sends Messenger 而言，这种方法允许用户直接在即时通讯环境中使用金融工具。

支持的场景包括：用户间转账、接收加密货币、支付数字商品及特定服务费用。 例如，两名用户可以在聊天过程中商定转账事宜，随后直接使用内置钱包完成操作，无需跳转至独立的加密货币应用。

然而，非托管模式也伴随着额外的责任。如果私钥或恢复短语丢失，用户可能会失去对资金的访问权限。此外，还需考虑可能产生的网络手续费、欺诈风险以及许多区块链交易的不可逆性。

因此，在进行交易前，务必核对收款人地址、转账条款以及用于恢复钱包的数据存储规则。

内置加密钱包并非所有Sends Messenger用户的必备工具。但对于希望将沟通与数字资产相关工作相结合的用户而言，它能扩展该应用的功能。

Sends Messenger中的虚拟号码及附加数字服务

Sends Messenger 的发展不仅限于消息传递和加密货币。通过与数字平台 eSends 的集成，该应用还扩展了注册功能并增强了个人数据保护能力。

其中一项解决方案便是 eSends 提供的 Web3 号码，它允许用户无需使用个人电话号码和实体 SIM 卡即可创建账户。 与传统手机号码不同，Web3号码以数字资产的形式存在于TON区块链上，并由加密钱包所有者掌控。

用户在 Sends Messenger 注册时，可选择通过 eSends 进行授权，输入自己的 Web3 号码并请求验证码。验证码将发送至相应的加密钱包，随后需在即时通讯应用中输入该验证码以完成注册。

这种方式可在创建账户时避免泄露主要电话号码。此外，由于 Web3 号码属于数字资产，因此可以转让给其他所有者。

Sends Messenger 如何支持机器人和消息自动化

除了常规的聊天功能外，Sends Messenger还支持使用机器人——这些特殊程序有助于自动化特定操作并与用户进行交互。

正如 Sends Messenger 官方隐私政策所述，该平台拥有应用程序接口（API），允许第三方开发者创建自己的机器人并将其集成到即时通讯应用中。

用户可以在单独的聊天室中与这些程序互动，将其添加到群组中，或使用专用的内置 inline 机器人界面。后者允许用户在撰写消息时直接调用机器人的功能。

此类工具可用于自动回复、信息检索、执行简单指令以及其他无需人工持续参与的任务。具体功能取决于各聊天机器人的具体特性。

同时，Sends Messenger 会区分自有服务与独立开发者的程序。在与第三方机器人交互时，可能会向其传输消息、命令以及部分用户个人资料数据。

在群聊中，机器人能否访问消息取决于其设置。因此，在使用此类工具前，应留意其开发者以及它们可能获取的信息范围。

为什么 Sends Messenger 适合多设备协同工作

如今，人们常常先在智能手机上开始聊天，随后在电脑上继续交流。对于需要处理文档、照片和大量文本信息的人来说，情况尤其如此。

Sends Messenger 支持 Android 和 iOS 移动应用，以及 Windows 和 macOS 桌面版本。

得益于消息的云端存储功能，用户可以通过不同设备随时查看普通聊天记录。

例如，在智能手机上收到的文档，可以在使用电脑工作时打开。同样，用户可以继续聊天，或查看之前发送的材料。

与此同时，秘密聊天采用不同的存储模式。它们与相应的设备绑定，不会像普通对话那样通过云端进行同步。

为了整理个人信息，Sends Messenger还提供了“备忘录”功能。该工具可用于保存链接、文档、简短笔记或需要日后查阅的材料。

Sends Messenger 使用哪些个人数据

Sends Messenger 处理个人信息的方式值得特别关注。根据该服务的隐私政策，公司声明不会将个人数据用于广告定向。

与此同时，为了确保应用程序的正常运行，需要收集用户的某些信息，包括电话号码、账户数据以及与服务使用相关的其他信息。

通讯录的同步需经用户同意。在隐私设置中，用户可以关闭同步功能，并从服务器中删除相应的联系人。

为防范欺诈、垃圾信息及其他违规行为，本服务还可能处理技术信息，包括IP地址、设备信息以及用户名变更记录。

隐私政策规定，此类特定元数据最长可保存12个月。用户可以删除自己的账户以及存储在即时通讯工具云基础设施中的相关数据。

另一项机制是自动删除非活跃账户。

服务政策默认规定，账户连续六个月处于非活跃状态后，该账户及相关数据可能会被删除。用户可在设置中调整该时限。

如何开始使用 Sends Messenger

Sends Messenger 面向多种使用场景。对于部分用户而言，常规消息和视频通话仍是主要功能；而其他用户则可能更关注秘密聊天、群组交流、消息翻译或内置加密钱包等功能。

您可以通过标准聊天开始体验该应用。注册后，用户可以设置个人资料、聊天界面样式和隐私参数。

接下来，您可以尝试群聊、文件共享、通话、个人笔记及其他工具。

Sends Messenger 作为一款多功能通信平台持续发展，将即时通讯软件的常规功能与信息保护及附加数字服务相结合。

您可以在 Google Play（Android 版）和 App Store（iPhone 版）下载 Sends Messenger。

关注我们在