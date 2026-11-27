中国公司Unitree Robotics发布了一段视频，视频中类人机器人实时模仿操作员的动作。 这些类人机器人能够重现击打、奔跑、杂技动作，甚至手指的细微动作，延迟仅为80毫秒。

该公司在社交媒体X上发布了一段视频，展示了这款名为Embodied Avatar V3.0 Guardian的研发成果。 操作员通过佩戴在手臂、腿部和躯干上的带传感器的专用束带来控制机器人，而为了再现手指动作，则使用了触控手套。

视频中，类人机器人模仿人类进行击打、奔跑等动作。 在其中一个片段中，机器人与身穿充气熊装的人进行了一场别开生面的对练。在另一个片段中，它模仿了操作员在空中的翻转动作，并稳稳地双脚着地。

Unitree Embodied Avatar V3.0 Guardian 最大同步率99.8%，最小端到端延迟80毫秒。 除了全自主模式外，机器人的实时全身遥控操作一直是全球关注的重要领域。它能够实现复杂的远程操作、数据采集及其他任务。请安全且友好地使用此功能。 — Unitree (@UnitreeRobotics) 2026年11月27日

据Unitree Robotics称，该系统具有两种工作模式。在标准模式下，延迟约为100毫秒，宣称的动作同步率为99.8%。 在动态模式下，延迟缩短至80毫秒，但同步性降至99.5%。该公司未披露计算这些指标的方法。

开发人员认为，该技术可用于远程执行复杂任务和数据采集。同时，Unitree将展示的测试称为极端测试，并呼吁不要重复这些操作。 该公司还建议在人与机器人之间保持至少两到三米的距离。

来源：Unitree Robotics

值得一提的是，瑞士研究人员已成功训练人形机器人以超过90%的成功率攀爬梯子。

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与此同时，丹麦的超市正在测试用于上架商品的人形机器人。

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