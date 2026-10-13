Китайська JAKA представила колісного гуманоїда і промислового робота

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Китайська компанія JAKA презентувала двох нових промислових роботів — колісного гуманоїда Kargo50 для транспортування вантажів і маніпулятора Zu50 із вантажопідйомністю до 50 кг. Новинки показали на міжнародній промисловій виставці CIIF 2026 у Шанхаї.

Kargo50 розширює лінійку колісних гуманоїдних роботів Kargo. Його призначення — переміщувати контейнери та матеріали між робочими станціями на промислових підприємствах.

Водночас JAKA поки не розкрила вантажопідйомність нової моделі та інші її технічні характеристики.

Під час розробки Kargo50 інженери використали досвід створення меншого робота Kargo10. За даними виробника, ця модель уже масово використовується на заводах із виробництва автомобільних компонентів і високотехнологічної електроніки.

Завдяки підтримці інженерів безпосередньо на підприємствах час обробки одного контейнера скоротили зі 105 до 28 секунд. Крім того, запуск робота для виконання нового робочого сценарію тепер займає 57 днів.

Другу новинку компанії — промисловий маніпулятор Zu50 — розробили для виконання завдань, які потребують значної вантажопідйомності та точності рухів.

Основні характеристики Zu50:

вантажопідйомність — до 50 кг;

максимальний радіус дії — 2,1 метра;

швидкість обертання осей зросла до 50%.

Суглоби роботизованої руки оснащені вбудованими модулями з приводом і системою керування, розрахованими на високу питому потужність.

На виставковому стенді JAKA продемонструвала спільну роботу двох колісних гуманоїдів під час операцій із двигуном.

Перший робот доставляє агрегат у потрібне місце, а другий закручує на ньому гвинти. Після завершення операції обидві машини повертаються на вихідні позиції.

Координацію роботи роботів забезпечує операційна система JAKA EVO, яку компанія представила торік.

Її архітектура передбачає кілька рівнів керування. Хмарна модель відповідає за сприйняття навколишнього середовища, планування завдань, вибір необхідних навичок і ухвалення рішень у нестандартних ситуаціях.

Периферійна модель поєднує систему правил із плануванням рухів і контролем зусилля. Окремий контролер руху працює з частотою 1000 Гц, забезпечуючи керування рухами роботів.

JAKA заснували у 2014 році. Компанія спеціалізується на колаборативних роботах, призначених для взаємодії з людьми, а також на технологіях втіленого штучного інтелекту.

У червні компанія також представила компактного гуманоїда Pi. Його зріст становить 1,22 метра, а вага — 42 кг.

Презентація Kargo50 і Zu50 демонструє напрям розвитку JAKA: поєднання мобільних роботизованих платформ, промислових маніпуляторів і систем штучного інтелекту для автоматизації виробничих процесів.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

Раніше у Пекіні, Китай, у садово-виставковому парку відкрився 10-й Тиждень китайської оперної культури. У програмі церемонії відкриття традиційні оперні виступи поєднали з технологіями штучного інтелекту: співведучим став цифровий персонаж Сібао, а роботи виконували традиційні оперні рухи разом з акторами.

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