Китайская компания JAKA представила гуманоида на колесах и промышленного робота

Китайская компания JAKA представила двух новых промышленных роботов — колесного гуманоида Kargo50 для транспортировки грузов и манипулятора Zu50 с грузоподъёмностью до 50 кг. Новинки были представлены на международной промышленной выставке CIIF 2026 в Шанхае.

Kargo50 расширяет линейку колесных гуманоидных роботов Kargo. Его назначение — перемещать контейнеры и материалы между рабочими станциями на промышленных предприятиях.

В то же время JAKA пока не раскрыла грузоподъемность новой модели и другие её технические характеристики.

При разработке Kargo50 инженеры использовали опыт создания более компактного робота Kargo10. По данным производителя, эта модель уже массово используется на заводах по производству автомобильных компонентов и высокотехнологичной электроники.

Благодаря поддержке инженеров непосредственно на предприятиях время обработки одного контейнера сократили со 105 до 28 секунд. Кроме того, запуск робота для выполнения нового рабочего сценария теперь занимает 57 дней.

Вторую новинку компании — промышленный манипулятор Zu50 — разработали для выполнения задач, требующих значительной грузоподъемности и точности движений.

Основные характеристики Zu50:

грузоподъемность — до 50 кг;

максимальный радиус действия — 2,1 метра;

скорость вращения осей увеличилась до 50%.

Суставы роботизированной руки оснащены встроенными модулями с приводом и системой управления, рассчитанными на высокую удельную мощность.

На выставочном стенде компания JAKA продемонстрировала совместную работу двух колесных гуманоидов во время операций с двигателем.

Первый робот доставляет агрегат в нужное место, а второй закручивает на нём винты. После завершения операции обе машины возвращаются в исходные позиции.

Координацию работы роботов обеспечивает операционная система JAKA EVO, которую компания представила в прошлом году.

Ее архитектура предусматривает несколько уровней управления. Облачная модель отвечает за восприятие окружающей среды, планирование задач, выбор необходимых навыков и принятие решений в нестандартных ситуациях.

Периферийная модель объединяет систему правил с планированием движений и контролем усилия. Отдельный контроллер движения работает с частотой 1000 Гц, обеспечивая управление движениями роботов.

Компания JAKA была основана в 2014 году. Она специализируется на коллаборативных роботах, предназначенных для взаимодействия с людьми, а также на технологиях воплощенного искусственного интеллекта.

В июне компания также представила компактного гуманоида Pi. Его рост составляет 1,22 метра, а вес — 42 кг.

Презентация Kargo50 и Zu50 демонстрирует направление развития JAKA: сочетание мобильных роботизированных платформ, промышленных манипуляторов и систем искусственного интеллекта для автоматизации производственных процессов.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

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