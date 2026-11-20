Компания рассматривает возможность возврата к дизайну с закруглёнными краями дисплея для будущего смартфона. По имеющимся данным, Apple экспериментирует с такой конструкцией уже около трёх лет.

Apple собирается возродить одну из уникальных особенностей смартфонов Samsung — изогнутые экраны. По слухам, юбилейные iPhone 20 Pro/Pro Max, которые ожидаются осенью 2027 года, получат дисплей со скруглёнными краями со всех четырёх сторон.

По информации Ice Universe, компания уже около трех лет экспериментирует с такой конструкцией. По предварительным данным, рамки вокруг дисплея в таких iPhone будут иметь толщину около 1 мм и практически сливаться с закруглёнными краями. Вживую это будет выглядеть «фантастически».

Ожидается, что линейка iPhone 2027 года будет включать четыре модели: две с плоскими экранами и две с четырехсторонним изогнутым стеклом. Рендеры, появившиеся на днях, отражают ранние прототипы с сильной степенью закругления — нынешние версии устройства, по словам источника, имеют менее выраженные «водопады».

Впервые Samsung представила смартфон с изогнутым экраном ещё в 2013 году. Затем появился Galaxy Note Edge, экран которого плавно переходил исключительно на правую грань корпуса. Позже компания распространила этот дизайн на обе стороны, фактически избавившись от боковых рамок.

Такой подход сохранялся вплоть до Galaxy S21 Ultra. Начиная с Galaxy S22 Ultra, Samsung начала постепенно уменьшать изгиб, а в S24 Ultra вообще перешла на полностью плоский экран. При этом у изогнутых панелей не было массовых технических дефектов — основной жалобой пользователей оставались лишь случайные нажатия по краям.

На данный момент Apple официально не подтверждала кардинальный редизайн юбилейного iPhone. Тем временем Samsung сосредоточена на подготовке серии Galaxy S27 (включая новую модель S27 Pro), выход которой запланирован на начало 2027 года.

Источник: Sammy Fans

Apple тестирует разблокировку по лицу для iPhone Duo.

Apple стала самой дорогой компанией мира, а её акции выросли на 30% с начала года.

Apple анонсировала новые настройки доступа для Mac.

Читай нас в