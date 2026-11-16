Apple оголосила про оновлення механізмів безпеки Mac у macOS 27.3, покликане посилити контроль користувачів над доступом програм і ШІ-агентів до файлів, папок та інших застосунків. Нові інструменти не заборонятимуть запуск програм, яким потрібні розширені дозволи, однак надаватимуть більше інформації про наслідки такого доступу.

Як повідомляє TechCrunch, Apple попередила розробників, що надання застосунку повного доступу до диска може поставити під загрозу всі дані, які зберігаються на Mac. Компанія пов'язує зміни зі зростанням популярності ШІ-агентів, здатних виконувати дії від імені користувача в операційній системі, файлах і програмах.

Окремі налаштування доступу

Apple розділить на дві категорії попереднє налаштування Device Control and Data Access. Нові пункти матимуть назви System & App Protection Override та Accessibility. Перший із них має чіткіше пояснювати користувачам, що його вибір означає обхід вбудованих механізмів захисту системи та програм.

Компанія також запровадить єдиний спосіб надання дозволів: користувачі обиратимуть застосунок зі списку. Під час увімкнення System & App Protection Override і Full Disk Access система показуватиме рекомендації надавати доступ лише тим програмам, яким він справді необхідний.

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Більше прозорості для користувачів

У macOS 27.3 користувачі бачитимуть більше відомостей про дані, до яких програма отримає доступ або які зможе контролювати за наявності повних дозволів. Також можна буде налаштувати програму чи ШІ-агента так, щоб вони щоразу запитували дозвіл перед отриманням доступу.

Ще одним нововведенням стане індикатор, який показуватиме, коли застосунок керує іншим застосунком через System & App Protection Override. Apple радить розробникам адаптувати початкове налаштування своїх програм і передбачити коректну роботу з обмеженим доступом лише до окремих папок або застосунків.

Розробники програм для резервного копіювання даних або допоміжних технологій, яким потрібен Full Disk Access, зможуть звернутися по спеціальні винятки — entitlements, щоб зберегти функціональність після оновлення.

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