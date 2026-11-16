Apple ogłosiło aktualizację mechanizmów bezpieczeństwa Maca w macOS 27.3, mającą wzmocnić kontrolę użytkowników nad dostępem aplikacji i agentów AI do plików, folderów oraz innych aplikacji. Nowe narzędzia nie będą blokować uruchamiania aplikacji wymagających rozszerzonych uprawnień, lecz zapewnią więcej informacji o konsekwencjach takiego dostępu.

Jak informuje TechCrunch, Apple ostrzegło deweloperów, że przyznanie aplikacji pełnego dostępu do dysku może zagrozić wszystkim danym przechowywanym na Macu. Firma wiąże zmiany z rosnącą popularnością agentów AI, zdolnych do wykonywania działań w imieniu użytkownika w systemie operacyjnym, plikach i aplikacjach.

Oddzielne ustawienia dostępu

Apple podzieli dotychczasowe ustawienie Device Control and Data Access na dwie kategorie. Nowe pozycje będą nosić nazwy System & App Protection Override oraz Accessibility. Pierwsza z nich ma wyraźniej wyjaśniać użytkownikom, że jej wybór oznacza ominięcie wbudowanych mechanizmów ochrony systemu i aplikacji.

Firma wprowadzi również jednolity sposób przyznawania uprawnień: użytkownicy będą wybierać aplikację z listy. Podczas włączania System & App Protection Override oraz Full Disk Access system będzie wyświetlał zalecenia, aby przyznawać dostęp wyłącznie aplikacjom, które rzeczywiście go potrzebują.

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Większa przejrzystość dla użytkowników

W macOS 27.3 użytkownicy zobaczą więcej informacji o danych, do których aplikacja uzyska dostęp lub które będzie mogła kontrolować po otrzymaniu pełnych uprawnień. Będzie również można skonfigurować aplikację lub agenta AI tak, aby za każdym razem prosiły o zgodę przed uzyskaniem dostępu.

Kolejną nowością będzie wskaźnik pokazujący, kiedy aplikacja kontroluje inną aplikację za pośrednictwem System & App Protection Override. Apple zaleca deweloperom dostosowanie początkowej konfiguracji swoich aplikacji i zapewnienie poprawnego działania przy ograniczonym dostępie tylko do poszczególnych folderów lub aplikacji.

Twórcy aplikacji do tworzenia kopii zapasowych danych lub technologii wspomagających, które wymagają Full Disk Access, będą mogli ubiegać się o specjalne wyjątki — entitlements — aby zachować funkcjonalność po aktualizacji.

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