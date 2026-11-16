Apple объявила об обновлении механизмов безопасности Mac в macOS 27.3, призванном усилить контроль пользователей над доступом приложений и ИИ-агентов к файлам, папкам и другим приложениям. Новые инструменты не будут запрещать запуск приложений, которым требуются расширенные разрешения, однако предоставят больше информации о последствиях такого доступа.

Как сообщает TechCrunch, Apple предупредила разработчиков, что предоставление приложению полного доступа к диску может поставить под угрозу все данные, хранящиеся на Mac. Компания связывает изменения с ростом популярности ИИ-агентов, способных выполнять действия от имени пользователя в операционной системе, файлах и приложениях.

Отдельные настройки доступа

Apple разделит прежнюю настройку Device Control and Data Access на две категории. Новые пункты будут называться System & App Protection Override и Accessibility. Первый из них должен более ясно объяснять пользователям, что его выбор означает обход встроенных механизмов защиты системы и приложений.

Компания также введет единый способ предоставления разрешений: пользователи будут выбирать приложение из списка. При включении System & App Protection Override и Full Disk Access система будет показывать рекомендации предоставлять доступ только тем приложениям, которым он действительно необходим.

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Больше прозрачности для пользователей

В macOS 27.3 пользователи будут видеть больше сведений о данных, к которым приложение получит доступ или которые сможет контролировать при наличии полных разрешений. Также можно будет настроить приложение или ИИ-агента так, чтобы они каждый раз запрашивали разрешение перед получением доступа.

Еще одним нововведением станет индикатор, который будет показывать, когда приложение управляет другим приложением через System & App Protection Override. Apple советует разработчикам адаптировать первоначальную настройку своих приложений и предусмотреть корректную работу с ограниченным доступом только к отдельным папкам или приложениям.

Разработчики приложений для резервного копирования данных или вспомогательных технологий, которым требуется Full Disk Access, смогут обратиться за специальными исключениями — entitlements, чтобы сохранить функциональность после обновления.

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