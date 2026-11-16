В США компания AT&T подала иск против телекомкомпании Comcast в Окружной суд Северного округа Калифорнии. AT&T утверждает, что Comcast вводящим в заблуждение образом рекламирует домашний интернет и Wi-Fi бренда Xfinity как «работающие на оптоволокне». Как сообщает Ars Technica, в иске AT&T просит запретить Comcast использовать эту формулировку и требует вернуть прибыль, которую компания, как утверждается, получила благодаря такой рекламе, либо предоставить другую компенсацию.

Спор о последнем участке сети

В иске AT&T указывает, что большинство абонентов Xfinity подключены через гибридную оптоволоконно-коаксиальную сеть. Оптоволокно используется в части инфраструктуры, однако последний участок до дома проложен медным коаксиальным кабелем. По мнению AT&T, это отличает услугу Comcast от сети, в которой оптоволокно проложено непосредственно до жилья.

Оптоволоконное подключение до дома может обеспечивать одинаковую скорость загрузки и передачи данных. В кабельной сети Comcast скорость передачи данных от пользователя значительно ниже скорости загрузки. AT&T считает, что формулировки вроде «работающие на оптоволокне» создают ложное впечатление о схожести Xfinity с услугой AT&T Fiber.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Решение рекламного органа

Ранее AT&T оспаривала рекламу Comcast в National Advertising Division — саморегулируемом органе рекламной индустрии США. В июне орган пришел к выводу, что Comcast корректно описывала сочетание кабельных и оптоволоконных технологий в примечаниях, однако эти объяснения были недостаточно заметными.

National Advertising Division рекомендовал Comcast размещать объяснения ближе к утверждению о Wi-Fi, работающем на оптоволокне, и сделать их более заметными. Comcast заявила, что выполнит рекомендацию. В то же время AT&T в новом иске настаивает, что реклама и далее может вводить в заблуждение значительную часть потребителей.

AT&T также ведет отдельный судебный спор с Charter, которая рекламирует свой кабельный интернет как «работающий на оптоволокне». Charter заявляет, что эта формулировка описывает важную роль оптоволокна в ее гибридной сети.

Читай нас в