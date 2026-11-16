W USA firma AT&T wniosła pozew przeciwko firmie telekomunikacyjnej Comcast do Sądu Okręgowego Północnego Dystryktu Kalifornii. AT&T twierdzi, że Comcast wprowadzająco w błąd reklamuje domowy internet i Wi-Fi marki Xfinity jako „działające dzięki światłowodowi”. Jak informuje Ars Technica, w pozwie AT&T domaga się zakazania Comcastowi używania tego sformułowania oraz zwrotu zysków, które firma miała według jego twierdzeń uzyskać dzięki takiej reklamie, lub innego odszkodowania.

Spór o ostatni odcinek sieci

W pozwie AT&T wskazuje, że większość abonentów Xfinity jest podłączona za pośrednictwem hybrydowej sieci światłowodowo-koncentrycznej. Światłowód jest wykorzystywany w części infrastruktury, jednak ostatni odcinek do domu poprowadzono miedzianym kablem koncentrycznym. Zdaniem AT&T odróżnia to usługę Comcast od sieci, w której światłowód jest doprowadzony bezpośrednio do domu.

Łącze światłowodowe doprowadzone do domu może zapewniać takie same prędkości pobierania i wysyłania danych. W sieci kablowej Comcast prędkość przesyłania danych od użytkownika jest znacznie niższa niż prędkość pobierania. AT&T uważa, że sformułowania takie jak „działające dzięki światłowodowi” tworzą fałszywe wrażenie, że Xfinity jest porównywalne z usługą AT&T Fiber.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Decyzja organu reklamowego

Wcześniej AT&T zakwestionowała reklamę Comcast przed National Advertising Division, samoregulacyjnym organem amerykańskiej branży reklamowej. W czerwcu organ uznał, że Comcast prawidłowo opisywał połączenie technologii kablowych i światłowodowych w przypisach, jednak wyjaśnienia te nie były wystarczająco widoczne.

National Advertising Division zalecił Comcastowi umieszczanie wyjaśnień bliżej twierdzenia o Wi-Fi działającym dzięki światłowodowi oraz uczynienie ich bardziej wyraźnymi. Comcast oświadczył, że zastosuje się do rekomendacji. Jednocześnie AT&T w nowym pozwie podkreśla, że reklama nadal może wprowadzać w błąd znaczną część konsumentów.

AT&T prowadzi także odrębny spór sądowy z Charter, która reklamuje swój internet kablowy jako „działający dzięki światłowodowi”. Charter twierdzi, że to sformułowanie opisuje istotną rolę światłowodu w jej hybrydowej sieci.

Czytaj nas na