在美国，AT&T已向加利福尼亚北区联邦地区法院起诉电信公司康卡斯特。AT&T称，康卡斯特以误导性的方式宣传Xfinity品牌的家庭互联网和Wi-Fi“由光纤驱动”。据Ars Technica报道，AT&T在诉讼中要求禁止康卡斯特使用这一表述，并要求返还该公司据称通过此类广告获得的利润，或给予其他赔偿。

围绕网络最后一段的争议

AT&T在诉状中指出，大多数Xfinity用户通过混合光纤同轴网络接入。光纤用于部分基础设施，但通往住宅的最后一段铺设的是铜制同轴电缆。AT&T认为，这使康卡斯特的服务有别于光纤直接铺设至住宅的网络。

光纤到户连接可以提供相同的下载和上传速度。在康卡斯特的有线网络中，来自用户端的数据传输速度远低于下载速度。AT&T认为，“由光纤驱动”等表述造成了Xfinity与AT&T Fiber服务相似的错误印象。

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广告监管机构的决定

此前，AT&T曾向美国广告业自律机构National Advertising Division质疑康卡斯特的广告。该机构于6月认定，康卡斯特在注释中准确描述了有线和光纤技术的结合，但这些说明不够显眼。

National Advertising Division建议康卡斯特将说明放在“由光纤驱动的Wi-Fi”这一说法附近，并使其更加醒目。康卡斯特表示将遵守该建议。与此同时，AT&T在新诉讼中坚持认为，该广告仍可能误导相当一部分消费者。

AT&T还与Charter进行着另一场诉讼，后者将其有线互联网宣传为“由光纤驱动”。Charter表示，这一表述描述了光纤在其混合网络中的重要作用。

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