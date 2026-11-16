苹果宣布将在 macOS 27.3 中更新 Mac 安全机制，旨在加强用户对应用程序和 AI 智能体访问文件、文件夹及其他应用程序的控制。新工具不会阻止需要扩展权限的应用程序启动，但会提供更多有关此类访问后果的信息。

据TechCrunch 报道，苹果警告开发者，向应用程序授予完全磁盘访问权限可能会使存储在 Mac 上的所有数据面临风险。该公司将这些变化与 AI 智能体日益普及联系起来，这些智能体能够代表用户在操作系统、文件和应用程序中执行操作。

独立的访问设置

苹果将把此前的 Device Control and Data Access 设置拆分为两个类别。新项目将被命名为 System & App Protection Override 和 Accessibility。其中第一项将更清楚地向用户说明，选择该项意味着绕过系统和应用程序内置的保护机制。

该公司还将引入统一的权限授予方式：用户将从列表中选择应用程序。在启用 System & App Protection Override 和 Full Disk Access 时，系统将显示建议，提示仅向确实需要访问权限的应用程序授予访问权。

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为用户提供更多透明度

在 macOS 27.3 中，用户将看到更多关于应用程序在获得完整权限后可访问或控制哪些数据的信息。用户还可以将应用程序或 AI 智能体设置为每次获得访问权限前都请求许可。

另一项新功能将是一个指示器，用于显示应用程序何时通过 System & App Protection Override 控制另一个应用程序。苹果建议开发者调整其应用程序的初始设置，并确保在仅限访问特定文件夹或应用程序的情况下能够正常运行。

需要 Full Disk Access 的数据备份或辅助技术应用程序开发者，将能够申请特殊例外——entitlements——以便在更新后保留功能。

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